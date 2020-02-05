Евгению Лудупову назначили министром здравоохранения Бурятии

Главный врач Республиканской клинической больницы имени Н.Семашко, депутат Хурала Бурятии Евгения Лудупова назначена на пост министра здравоохранения РБ. Об этом в «Фейсбуке» сообщил руководитель администрации главы и правительства Бурятии Баир Цыренов.
«Поздравляю Евгению Лудупову с назначением на должность министра здравоохранения! Пост большой и ответственный. Особенно в наше время», - написал он.
О том, что Лудупова займет министерский пост, стало известно
еще 17 января, почти сразу после отставки Дамбмнимы Самбуева
. «Евгения Лудупова займет пост министра здравоохранения после прохождения всех согласований», сообщили тогда в пресс-службе правительства Бурятии.
Фото: «Номер один»
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