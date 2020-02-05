05.02.2020
Евгению Лудупову назначили министром здравоохранения Бурятии

Евгению Лудупову назначили министром здравоохранения Бурятии

Главврач Республиканской больницы прошла все согласования

Главный врач Республиканской клинической больницы имени Н.Семашко, депутат Хурала Бурятии Евгения Лудупова назначена на пост министра здравоохранения РБ. Об этом в «Фейсбуке» сообщил руководитель администрации главы и правительства Бурятии Баир Цыренов.

«Поздравляю Евгению Лудупову с назначением на должность министра здравоохранения! Пост большой и ответственный. Особенно в наше время», - написал он.

О том, что Лудупова займет министерский пост, стало известно еще 17 января, почти сразу после отставки Дамбмнимы Самбуева. «Евгения Лудупова займет пост министра здравоохранения после прохождения всех согласований», сообщили тогда в пресс-службе правительства Бурятии.

Фото: «Номер один»
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