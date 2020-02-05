Евгению Лудупову назначили министром здравоохранения Бурятии

Главврач Республиканской больницы прошла все согласования





Главный врач Республиканской клинической больницы имени Н.Семашко, депутат Хурала Бурятии Евгения Лудупова назначена на пост министра здравоохранения РБ. Об этом в «Фейсбуке» сообщил руководитель администрации главы и правительства Бурятии Баир Цыренов.