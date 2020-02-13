Депутаты призвали Екатерину Кочетову «слушать и слышать»

Аграрный комитет одобрил ее кандидатуру на пост министра экономики





Комитет по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Хурала Бурятии поддержал кандидатуру Екатерины Кочетовой на пост министра экономики Бурятии. Как сообщили в пресс-службе парламента, решение об этом принято на заседании комитета под председательством Петра Носкова. В нем участвовали депутаты Сергей Пашинский, Татьяна Мантатова, Александр Савельев, Найдан Чимбеев, Александр Цыденов.

Парламентарии поинтересовались видением кандидата на развитие агропромышленного комплекса республики и сельских территорий. Врио министра экономики отметила необходимость пересмотра мер государственной поддержки.- Разовая поддержка, зачастую, не дает ожидаемых результатов. Бизнес и фермеров необходимо поддерживать постоянно и не только финансово, - пояснила Екатерина Кочетова. - Нужно повышать уровень их квалификации. У многих предпринимателей нет специального образования, знаний и специалистов, которые могут грамотно выстраивать бизнес-модели. Для этого создан центр предпринимательства «Мой бизнес». Его опыт совместно с министерством сельского хозяйства нужно масштабировать в районы.Депутат Александр Савельев пожелал будущему министру «слушать и слышать представителей реального сектора экономики» на селе. Коллегу поддержал Александр Цыденов, отметив, что сельские территории в республике должны развиваться равномерно, иметь свои «точки роста». Председатель комитета Петр Носков обратил особое внимание на то, что на развитие сельского хозяйства надо смотреть шире.- Это не только развитие экономики, но и важная геополитическая задача по сохранению сел, - подчеркнул он.Также на заседании комитета парламентариям представили нового заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Инну Брянцеву. Она рассказала о вносимых изменениях в республиканский бюджет в части агропромышленного комплекса. Петр Носков спросил о суммах, запланированных на программу по комплексному развитию сельских территорий. По его словам, районы испытывают острую нехватку средств для разработки проектно-сметной документации. Замминистра пояснила, что рассматривается возможность финансирования разработки ПСД за счет средств республиканского бюджета. Заместитель председателя комитета Сергей Пашинский, в свою очередь отметил, что решение этого вопроса необходимо ускорить.Напомним, кандидатуру Екатерины Кочетовой рассмотрят на очередной сессии Хурала Бурятии 3 марта.Фото: Хурал Бурятии