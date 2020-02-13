Мэрия Улан-Удэ приготовилась к бешенству

Власти разработали комплекс мероприятий по противодействию заболеванию





Комиссия по чрезвычайным ситуациям под председательством мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова ввела сегодня в столице Бурятии режим повышенной готовности из-за случаев гибели диких животных, зараженных бешенством, в непосредственной близости от города – в Иволгинском, Заиграевском и Тарбагатайском районах.

«Администрациям районов Улан-Удэ поручено совместно с Улан-Удэнской городской станцией по борьбе с болезнями животных составить график проведения вакцинации домашних животных на территории районов, в том числе в СНТ и ДНТ. Необходимо актуализировать списки домашних животных для более точного определения количества вакцины», сообщили в пресс-службе мэрии.Также районам поставлены задачи: проинформировать председателей СНТ и ДНТ о проведении массовой вакцинации домашних животных, совместно с Комитетом городского хозяйства отработать с региональным оператором вопрос своевременного вывоза мусора, совместно с МВД - известить людей без определенного места жительства о бешенстве животных.Комитету городского хозяйства поручено проинформировать горожан о необходимости срочного проведения вакцинации домашних животных против бешенства, о графике и местах ее проведения, а управляющие компании и ТСЖ – об усилении контроля за уборкой мусора. Кроме того, должна быть проведена работа по ограждению контейнерных площадок и привлечению сторонних организаций для отлова безнадзорных животных.В частном секторе, граничащим с неблагополучными районами, разместят информационные щиты и листовки об угрозе и последствиях заболевания бешенством. Также власти усилят контроль за соблюдением правил выгула домашних животных и порядка их регистрации. К нарушителям примут меры административного воздействия.Комитет по образованию должен организовать в подведомственных учреждениях информирование родителей и учащихся о первоочередных мерах при укусах животных, необходимости проведения вакцинации собак и кошек против бешенства и соблюдению правил выгула домашних животных.Комитету по транспорту потребительскому рынку и предпринимательству предстоит провести работу с руководителями предприятий общественного питания по ликвидации кормовой базы для животных.Фото: «Номер один»