Власти Бурятии усиливают антивирусную политику

В республике отменяют массовые мероприятия и усиливают контроль в местах скопления людей



14 февраля в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание Санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Республики Бурятия, в ходе которого обсуждены вопросы эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом и принимаемых мерах по снижению интенсивности циркуляции респираторных вирусов.



В заседании комиссии приняли участие представители министерств и ведомств республики, органов местного самоуправления, главы муниципальных образований, главные врачи районных больниц.



По результатам обсуждения органам исполнительной власти, местного самоуправления, заинтересованным ведомствам и организациям рекомендовано:



- отменить и перенести на более поздний срок массовые культурные, спортивные и другие мероприятия среди детей и с участием детей;



- ограничить проведение массовых мероприятий на территориях с уровнем заболеваемости, превышающим эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ, гриппа;



- приостанавливать учебный процесс в детских образовательных организациях в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей;



- принять меры по усилению контроля за санитарно-гигиеническим состоянием и противоэпидемическим режимом в учебных заведениях, медицинских, детских образовательных организациях, организациях социальной защиты, общественного питания, торговли, транспорта и в местах скопления людей (эффективная работа систем вентиляции, режим проветривания, оптимальный температурно-влажностный режим, ношение марлевых масок - только для персонала, и др.);



- активизировать информирование населения с использованием средств массовой информации с акцентом на профилактику заражения гриппом и оказания помощи больным.



Кроме того, решением Санитарно-противоэпидемической комиссии в общеобразовательных учреждениях и организациях дополнительного образования Улан-Удэ продлена приостановка учебного процесса.



Фото: pixabay.com



