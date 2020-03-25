Глава Бурятии поблагодарил Раису Бредний за ответственную гражданскую позицию

«Будем надеяться, что у нее ничего не подтвердится», - заявил Алексей Цыденов





- Хотел бы поблагодарить Раису Бредний за то, что она так ответственно к делу подошла. Возникли подозрения – сама сдала анализы, не стала ничего скрывать. Более того, сама вышла в информационное поле, предупредила всех, с кем контактировала. Очень ответственная гражданская позиция. С нее надо брать пример всем, у кого, не дай бог, что-то такое случиться, - сказал глава Бурятии на пресс-конференции.