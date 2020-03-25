Глава Бурятии поблагодарил Раису Бредний за ответственную гражданскую позицию

- Хотел бы поблагодарить Раису Бредний за то, что она так ответственно к делу подошла. Возникли подозрения – сама сдала анализы, не стала ничего скрывать. Более того, сама вышла в информационное поле, предупредила всех, с кем контактировала. Очень ответственная гражданская позиция. С нее надо брать пример всем, у кого, не дай бог, что-то такое случиться, - сказал глава Бурятии на пресс-конференции.
Алексей Цыденов пояснил, что ситуация с подозрением на коронавирус находится на контроле, и все зависит от того, какой результат покажет исследование проб в Новосибирске.
- Безусловно, мы сейчас со всеми отработаем, все проконтролируем. Но вот эта ее лично человеческая позиция позволяет более быстро принять все меры реагирования и подстраховаться от возможного распространения. Будем надеяться, что у нее ничего не подтвердиться. Но на всякий случай отрабатываем, - отметил руководитель региона.
Напомним, сегодня стало известно о том, что вирусологическая лаборатория дала предварительный положительный результат
пробы на коронавирус, взятой в Бурятии. Анализы направлены для проверки в научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске. В течение нескольких суток диагноз будет уточнен.
Позже стало известно, что речь идет о супруге владельца группы компаний «Титан»
Раисе Бредний. Она сама рассказала об этом в социальных сетях.
Фото: с личной страницы Ларисы Бредний в «Фейсбуке»
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