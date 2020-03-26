Глава Бурятии: роста цен на продукты в связи с коронавирусом пока нет

Власти отслеживают ситуацию





Как рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов блогерам и журналистам, правительство республики занимается мониторингом основных групп товаров, продающихся в Бурятии.

- Это продукты питания, промтовары, моющие средства в том числе. По основным роста цен пока не наблюдается, - отметил он.Между тем, возник вопрос по медицинским маскам, которые взлетели в цене из-за дефицита.- По маскам – они по импорту поставляются, сейчас 30 миллионов масок с Китая завозится. Там еще и курсовая разница играет. По 52 наблюдаемым и контролируемым товарам такого роста не будет, - пояснил глава.Что касается бензина, то здесь резкого роста, по словам Алексея Цыденова, тоже ждать не следует:- Бензин – отдельная тема, за ним все смотрят. Я могу точно сказать, что он серьезно не подорожает. Какие-то движения могут быть. Бензин – это то, что контролирует правительство РФ, контролирует непосредственно.Между тем, отдельные товары конкретных производителей могут подняться в цене, и это не будет считаться нарушением.- У нас по любому виду товаров может быть скачок. Но цены мониторятся в среднем. Допустим, 20 наименований молока: если одно подорожало, а 19 не подорожало, то все нормально. Если все 20 подорожали, тогда реагируем, - сказал глава Бурятии.Фото: пресс-служба правительства Бурятии