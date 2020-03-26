26.03.2020
Мэр Улан-Удэ выступил с обращением к горожанам

Мэр Улан-Удэ выступил с обращением к горожанам

Игорь Шутенков попросил ограничить контакты и не выпускать детей из дома

Сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков распространил видеообращение к горожанам в связи с распространением коронавирусной инфекции в столице Бурятии.

«Уважаемые горожане. В сложившейся ситуации, когда диагноз коронавируса уже подтвердился у двух жителей Улан-Удэ, наша задача уберечься самим и уберечь близких от опасной инфекции. По моему поручению в Улан-Удэ сформировано более 70 мобильных групп, которые осуществляют контроль за соблюдением санэпидемрежима в общественных местах. Но самое важное – личная сознательность каждого из нас. До 12 апреля все школьники не посещают учебные заведения. Убедительно прошу родителей организовать их досуг дома. Ограничить посещение игровых зон и развлекательных учреждений», заявил мэр.

Игорь Шутенков также напомнил, что с 30 марта по 3 апреля указом президента страны объявлены нерабочие дни.

«Это возможность ограничить контакты и уберечься от инфекции. Сегодня необходимо соблюдать меры профилактики, беречь детей и пожилых людей», отметил градоначальник.

По словам мэра, власти предпринимают все меры реагирования, «но только общими усилиями мы не дадим ситуации выйти из-под контроля».



Фото: мэрия Улан-Удэ
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