Мэр Улан-Удэ выступил с обращением к горожанам

Игорь Шутенков попросил ограничить контакты и не выпускать детей из дома
Сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков распространил видеообращение к горожанам в связи с распространением коронавирусной инфекции в столице Бурятии.
«Уважаемые горожане. В сложившейся ситуации, когда диагноз коронавируса уже подтвердился у двух жителей Улан-Удэ, наша задача уберечься самим и уберечь близких от опасной инфекции. По моему поручению в Улан-Удэ сформировано более 70 мобильных групп, которые осуществляют контроль за соблюдением санэпидемрежима в общественных местах. Но самое важное – личная сознательность каждого из нас. До 12 апреля все школьники не посещают учебные заведения. Убедительно прошу родителей организовать их досуг дома. Ограничить посещение игровых зон и развлекательных учреждений», заявил мэр.
Игорь Шутенков также напомнил, что с 30 марта по 3 апреля указом президента страны объявлены нерабочие дни.
«Это возможность ограничить контакты и уберечься от инфекции. Сегодня необходимо соблюдать меры профилактики, беречь детей и пожилых людей», отметил градоначальник.
По словам мэра, власти предпринимают все меры реагирования, «но только общими усилиями мы не дадим ситуации выйти из-под контроля».
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