«Единороссы» передумали упразднять должность зампреда Хурала Бурятии

Нового вице-спикера выберут на очередной сессии
В повестку очередной сессии парламента Бурятии, назначенной на 7 июля, включен вопрос «Об избрании заместителя председателя Народного Хурала РБ».
Согласно пояснительной записке, в случае досрочного прекращения полномочий зампреда Хурала, избрание нового вице-спикера проводится на ближайшей сессии после досрочного прекращения полномочий.
Напомним, на сессии 6 мая депутаты Хурала большинством голосов досрочно прекратили полномочия вице-спикера Баира Жамбалова, которого подозревают в смертельном наезде на Галину Бурчевскую в Батурино в январе 2020 года.
Отметим, за несколько дней до этого фракция «Единой России» в Хурале предложила на очередной сессии рассмотреть вопрос о ликвидации должности одного вице-спикера, о чем официально сообщила руководитель фракции «ЕР» в парламенте Лариса Крутиян.
Судя по тому, что вместо вопроса о ликвидации должности в повестку попал вопрос о назначении нового вице-спикера, «единороссы» быстро передумали. Что, впрочем, не удивительно, ведь занять такой «хлебный» пост наверняка сразу нашлось много желающих.
Фото: «Номер один»
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?