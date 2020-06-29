29.06.2020
«Единороссы» передумали упразднять должность зампреда Хурала Бурятии

«Единороссы» передумали упразднять должность зампреда Хурала Бурятии

Нового вице-спикера выберут на очередной сессии

В повестку очередной сессии парламента Бурятии, назначенной на 7 июля, включен вопрос «Об избрании заместителя председателя Народного Хурала РБ».

Согласно пояснительной записке, в случае досрочного прекращения полномочий зампреда Хурала, избрание нового вице-спикера проводится на ближайшей сессии после досрочного прекращения полномочий.

Напомним, на сессии 6 мая депутаты Хурала большинством голосов досрочно прекратили полномочия вице-спикера Баира Жамбалова, которого подозревают в смертельном наезде на Галину Бурчевскую в Батурино в январе 2020 года.

Отметим, за несколько дней до этого фракция «Единой России» в Хурале предложила на очередной сессии рассмотреть вопрос о ликвидации должности одного вице-спикера, о чем официально сообщила руководитель фракции «ЕР» в парламенте Лариса Крутиян.


Судя по тому, что вместо вопроса о ликвидации должности в повестку попал вопрос о назначении нового вице-спикера, «единороссы» быстро передумали. Что, впрочем, не удивительно, ведь занять такой «хлебный» пост наверняка сразу нашлось много желающих.

Фото: «Номер один»
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