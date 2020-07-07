В Бурятии выбрали новую защитницу прав детей

Хурал утвердил Наталью Ганькину на должность детского омбудсмена





На сегодняшней сессии Хурала Бурятии депутаты одобрили кандидатуру Натальи Ганькиной на должность уполномоченной по защите прав детей в Бурятии. Ее внес глава Бурятии Алексей Цыденов.

За ее назначение проголосовали 51 депутат, 9 высказались против, 1 воздержался.Судя по биографии нового детского омбудсмена, правозащитной деятельностью она ранее никогда не занималась. С момента окончания в 2003 году Бурятского госуниверситета по специальности «юриспруденция» Ганькина работала в районных прокуратурах, а затем - в республиканской. С 2015 года Ганькина ушла из силового блока, став начальником отдела материнства и детства Министерства социальной защиты населения РБ. В 2017 году будущий омбудсмен работала консультантом в правовом комитете администрации главы Бурятии. Сегодня Наталья Ганькина является начальником отдела антикоррупционной экспертизы и договорной и судебной работы в администрации главы республики.Напомним, должность детского омбудсмена освободилась после того, как депутаты Хурала не утвердили на эту должность Татьяну Вежевич. Это было более года назад, все это время она находилась в статусе исполняющей обязанности. С чем была связана такая затяжка с назначением нового омбудсмена, Хуралу так и не пояснили.Фото: «Номер один»