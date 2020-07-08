В Бурятии ввели свои «антиковидные» штрафы

Хурал утвердил закон о наказании за нарушение режима повышенной готовности





Парламент Бурятии рассмотрел законопроект, вводящий ответственность за «несоблюдение требований нормативных правовых актов РБ, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности». Речь в нем шла о штрафах за нарушение установленных властями ограничений.

В изначальном проекте нарушителей-граждан предлагалось штрафовать от 1 до 3 тысяч рублей, должностных лиц - от 10 до 30 тысяч рублей, юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей. За повторное нарушение эти суммы увеличивались. Однако в процессе обсуждения штрафы были заметно снижены, особенно за нарушения, совершенные впервые.- Размеры штрафов по нашему законопроекту меньше, чем в федеральном законодательстве и в других субъектах, - пояснил докладчик, зампред правительства республики Баир Цыренов.Споры относительно этого законопроекта начались еще до обсуждения на сессии Хурала. Так, по словам депутата Ларисы Крутиян, правовое управление Хурала дало отрицательную оценку новой норме, пояснив, что эти отношения уже урегулированы федеральным законодательством. Минюст также выступил против, сославшись на то, что в законе есть наказания, но нет конкретных деяний, за которые оно назначается. Ведь по замыслу авторов, под эту статью можно будет подводить различные принимаемые властями нормативные акты, например, о запрете находиться в общественных местах без защитных масок.Возникли споры и на самой сессии. Депутаты раскололись на два лагеря: одни горячо поддерживали новые штрафы, другие были категорически против. Например, Тумен Дондоков сослался на высокую стоимость масок по сравнению с «доковидным» периодом. И прежде, чем наказывать людей, он потребовал сначала оказать им поддержку.Депутат Вячеслав Покацкий возразил, сказав, что сегодня цены на маски вполне доступны. И предложил выступающим протить инфекционную больницу, где содержатся ковидные больные, чтобы своими глазами увидеть, к чему приводит пренебрежение правилами безопасности.- Должен быть инструмент, который людей все-таки будет призывать к определенному порядку, - говорил он.С ним согласился и депутат Анатолий Кушнарев:- Надо помнить, что пандемия не закончилась, - говорил он. – Часть граждан относится безответственно к своему здоровью и здоровью окружающих. Так устроена небольшая часть нашего населения, что пока не накажешь, не поймут, - заявил он.Другие депутаты говорили о правовой коллизии – когда правовое управление Хурала и Минюст выступают против. А значит, в будущем есть вероятность, что решение парламента может быть оспорено в суде. И предлагали перенести рассмотрение проекта, чтобы к сентябрю привести его в порядок и разрешить все разногласия.На это зампред правительства Баир Цыренов отвечал, что прокуратура все-таки дала положительное заключение. А депутат Петр Носков усомнился в обоснованности претензий к законопроекту.- Как в народе говорят: 2 юриста – 5 мнений, - говорил он, добавляя, что правовое управление Хурала в последнее время подозрительно часто выдает отрицательные заключения на проекты, предлагаемые правительством.В итоге законопроект все же приняли, и теперь в республике действуют свои штрафы за нарушение режима повышенной готовности.Фото: «Номер один»