Министрам правительства Бурятии досталось от заместителя генпрокурора

Хандархаев, Рузавин и Мартынов получили прокурорские предостережения





В прокуратуре Бурятии прошло расширенное заседание коллегии с участием заместителя генпрокурора России Дмитрия Демешина. На ней подводили итоги работы в первом полугодии 2020 года.

В работе коллегии участвовали глава Бурятии Алексей Цыденов, спикер Хурала Владимир Павлов, главный федеральный инспектор Сергей Ромахин и руководители прокуратуры региона.«В текущем году по актам прокурорского реагирования погашены долги по зарплате на сумму более 52 млн. рублей, с 530 работниками оформлены трудовые отношения. По требованию прокуроров завершены выплаты 483 пострадавшим от прошлогодних паводков гражданам, оплачена задолженность муниципалитетов, бюджетных учреждений перед ресурсоснабжающими предприятиями на общую сумму 29,2 млн. рублей.Вместе с тем, ряд проблем сохраняет остроту. В их числе долги по оплате труда предприятий-банкротов, ветхость и бесхозяйность коммунальной инфраструктуры, недостаточные темпы реализации национальных проектов. Органы прокуратуры республики нацелены на их эффективное решение», говорится в сообщении Управления Генпрокуратуры РФ по ДФО.Отдельное внимание заместитель генпрокурора обратил на полноту выполнения национального проекта «Экология». Для недопущения срыва мероприятий по организации новой системы обращения с отходами, затягивания сроков осуществления региональной программы модернизации и строительства очистных сооружений, выделения необходимого финансирования на охрану лесов от пожаров он объявил предостережения сразу трем министрам республиканского правительства. В частности, прокурорские предостережения получили министр природных ресурсов Алексей Хандархаев, министр строительства и модернизации ЖКХ Николай Рузавин и руководитель агентства лесного хозяйства Александр Мартынов.Фото: пресс-служба правительства Бурятии