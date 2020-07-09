Министрам правительства Бурятии досталось от заместителя генпрокурора

Хандархаев, Рузавин и Мартынов получили прокурорские предостережения
В прокуратуре Бурятии прошло расширенное заседание коллегии с участием заместителя генпрокурора России Дмитрия Демешина. На ней подводили итоги работы в первом полугодии 2020 года.
В работе коллегии участвовали глава Бурятии Алексей Цыденов, спикер Хурала Владимир Павлов, главный федеральный инспектор Сергей Ромахин и руководители прокуратуры региона.
«В текущем году по актам прокурорского реагирования погашены долги по зарплате на сумму более 52 млн. рублей, с 530 работниками оформлены трудовые отношения. По требованию прокуроров завершены выплаты 483 пострадавшим от прошлогодних паводков гражданам, оплачена задолженность муниципалитетов, бюджетных учреждений перед ресурсоснабжающими предприятиями на общую сумму 29,2 млн. рублей.
Вместе с тем, ряд проблем сохраняет остроту. В их числе долги по оплате труда предприятий-банкротов, ветхость и бесхозяйность коммунальной инфраструктуры, недостаточные темпы реализации национальных проектов. Органы прокуратуры республики нацелены на их эффективное решение», говорится в сообщении Управления Генпрокуратуры РФ по ДФО.
Отдельное внимание заместитель генпрокурора обратил на полноту выполнения национального проекта «Экология». Для недопущения срыва мероприятий по организации новой системы обращения с отходами, затягивания сроков осуществления региональной программы модернизации и строительства очистных сооружений, выделения необходимого финансирования на охрану лесов от пожаров он объявил предостережения сразу трем министрам республиканского правительства. В частности, прокурорские предостережения получили министр природных ресурсов Алексей Хандархаев, министр строительства и модернизации ЖКХ Николай Рузавин и руководитель агентства лесного хозяйства Александр Мартынов.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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