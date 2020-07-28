В Бурятии может появиться еще один высокопоставленный чиновник

Руководителю Бурприроднадзора разрешили завести третьего заместителя





И.о. главы Бурятии Игорь Зураев подписал распоряжение, которое предусматривает возможность появления третьего заместителя у руководителя Республиканской службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования (Бурприроднадзор).

В настоящее время у руководителя ведомства Сергея Щепина два зама: Сергей Нестеров, являющийся начальником отдела государственного экологического, геологического и водного контроля и надзора, и Михаил Климентьев – начальник отдела охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и среды их обитания.Чем вызвана необходимость появления в Бурприроднадзоре третьего зама, в документе не сказано.Фото: «Номер один»