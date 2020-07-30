В Бурятии «Единая Россия» лидирует по количеству выдвинутых кандидатов

13 сентября в республике пройдут выборы местных глав и депутатов в 12 районах





Бурятия отдыхает от больших выборов - на високосный 2020 год пришелся перерыв между избирательными циклами. Но без развлечений ее жители не останутся. В единый день голосования – 13 сентября – пройдут выборы местных глав и депутатов в 12 районах республики. А также – дополнительные выборы депутата Народного Хурала по одномандатному избирательному округу № 32, в состав которого входят Северо-Байкальский и Муйский районы.

Напомним, что он ушел в отставку с поста министра в августе 2018 года, проработав год после получения публичного выговора от главы республики Алексея Цыденова за срыв переговоров с авиакомпанией «Победа». Ранее, в 2015 году, Сергей Козлов из-за невыполнения поручения президента РФ Владимира Путина о восстановлении пригородного сообщения электричками. Уже тогда звучали требования об отставке главы республиканского минтранса. Но при Вячеславе Наговицыне это сошло ему с рук.





Не секрет, что от партийных функционеров в регионах требуют участия в выборах различного уровня. Чем больше, тем лучше. А с кадрами зачастую существуют серьезные проблемы. Вот и кочуют одни и те же персоны с выборов на выборы.







Мандат от обширной северной территории освободился после назначения Евгении Лудуповой министром здравоохранения Бурятии. Сейчас на него претендуют пять человек: стрелок отряда ведомственной охраны ВСЖД Михаил Шестаков – от ЛДПР, электромонтер контактной сети Северобайкальской дистанции энергоснабжения ОАО РЖД Трансэнерго – от КПРФ, самовыдвиженцы Максим Назаров, участковый лесничий, и Виктор Пелепягин, главный механик ООО «Байкал Недра Гео». Самым примечательным представляется кандидат от «Единой России», экс-министр транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии, а ныне директор филиала ПАО МРСК Сибири «Бурятэнерго» Сергей Козлов.Весьма неожиданное выдвижение Сергея Козлова в депутаты Народного Хурала от «Единой России», отделение которой в Бурятии возглавляет глава республики Алексей Цыденов, часть эксперты оценивает как проявление лоббистских возможностей МРСК Сибири, где депутатский мандат, видимо, считается обязательным приложением к должности директора регионального филиала. Например, Андрей Меделянов, предшественник Сергея Козлова, был депутатом пятого созыва Народного Хурала.Другие аналитики полагают, что все это – результат усиления политического влияния Геннадия Айдаева, с именем которого связан взлет семейства Козловых. Отец нынешнего кандидата в депутаты – Юрий Рэмович – возглавлял МУП «Городские электрические сети». Сестра – Евгения Корнильцева - была начальником управления муниципальных закупок и председателем комитета по муниципальному имуществу. Сам Сергей Юрьевич начал трудовой путь инженером в возглавляемом папой МУП «Городские электрические сети», а карьеру чиновника – с должности замглавы Октябрьского района с последующим переходом на пост председателя комитета городского хозяйства.Вряд ли выдвижение Сергея Козлова можно считать большим плюсом для «Единой России». Но, с другой стороны, кандидатов, способных конкурировать с ним по ресурсному - финансовому и административному – потенциалу, на 32-м избирательном округе не просматривается. Как говорится, «поляна» зачищена…Местных глав будут выбирать в Усть-Кяхте, Новом Уояне, Улюнхане, Баре и трех муниципальных образованиях Заиграевского района: Онохое, Татарском ключе, Усть-Бряни. Наиболее значимыми представляются выборы в Онохое – поселке городского типа с населением свыше 10 тысяч жителей. Здесь находится ряд производств по переработке леса, выпуску молочной продукции, предприятие Минобороны РФ. Удобное расположение на Транссибе между столицей Бурятии и райцентром Заиграево открывает неплохие перспективы развития.Кандидат от «Единой России» тут определен, по мнению экспертов, вполне удачно. Марина Асташова около 20 лет работает в администрации пгт «Онохойское».У нее экономическое образование – диплом Сибирской коммерческой академии, что, согласитесь, немаловажно для эффективного распоряжения муниципальным имуществом и распределения бюджета.В 2015 году Марина Асташова уже принимала участие в выборах, правда, от КПРФ, и заняла второе место. После чего продолжила работу в команде избранного главы Евгения Сорокина, который поддержал ее новое выдвижение уже от партии «Единая Россия», дабы обеспечить преемственность в управлении Онохоем.Предвыборный штаб Марины Асташовой возглавил авторитетный в Онохое помощник главы администрации Роман Брянский, имеющий большой опыт работы с бюджетной сферой и муниципальным хозяйством. Это также говорит о поддержке фаворитки избирательной кампании Евгением Сорокиным и его окружением, открывает возможность продолжения тех перемен, которые произошли за последние годы в жизни Онохоя и его населения. Например, в августе здесь планируют открыть роллердром, который может стать единственным в Бурятии после закрытия аналогичного объекта в Улан-Удэ. Средства на его строительство были привлечены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».Конкуренцию Марине Асташовой намерен составить самовыдвиженец Алексей Бурлаков, депутат Заиграевского районного Совета, работающий, согласно поданным в избирательную комиссию документам, машинистом насосных установок ОАО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский». Однако есть сведения, что правоохранительными органами расследуется уголовное дело о хищениях имущества ООО «ЖКХ Онохой», пришедшихся на период, когда коммунальным предприятием руководил этот кандидат (ему и сегодня, по данным Руспрофиля, принадлежит 20% в уставном капитале коммунального предприятия, а также 100% в ООО «Онохойводоотведение», где он является еще и генеральным директором). Как известно, вынесение обвинительного приговора - это основание для досрочного прекращения полномочий глав муниципальных образований.Еще один самовыдвиженец - начальник детского оздоровительного лагеря «Березка» Александр Васильев – уже в третий раз пытается стать главой Онохоя. Впервые он баллотировался на этот пост от КПРФ в 2013 году, но занял лишь третье место из четырех кандидатов. Через год был избран от Компартии в Заиграевский райсовет. Там Александр Васильев оказался участником скандальной ситуации с так называемым муниципальным фильтром – одобрением кандидатур на пост главы Бурятии депутатами местных и районных советов. Он поставил свои подписи как за Алексея Цыденова, так и за Вячеслава Мархаева, после чего резко уехал отдыхать с супругой куда-то в теплые страны. В результате таких действий Александра Васильева и еще нескольких депутатов от КПРФ Мархаев был снят с предвыборной дистанции. А подписант из Онохоя лишился поддержки КПРФ, и в 2015 году вновь пошел на выборы главы поселения уже в порядке самовыдвижения. Но не смог пройти процедуру регистрации.В прошлом году Александр Васильев пытался избраться на новый срок полномочий в Заиграевский райсовет. Но тут даже «Единая Россия», выдвинувшая кандидатом в депутаты вчерашнего «коммуниста», не помогла: набрал 10 голосов...Кандидатна должность главы Онохоя от «Справедливой России» Владимир Иванов возглавляет местную управляющую компанию – ООО «Комцентр». Но сам он – не местный, родом из Кабанского района. Знают его преимущественно в центре Онохоя, где работает его «управляшка». Известен тем, что находится в конфликте с главой поселения Евгением Сорокиным.Возможно, именно этим обстоятельством обусловлено появление на предвыборной дистанции другого Владимира Иванова, безработного жителя Старого Онохоя. Выдвижение «двойников» - старинный прием, которым пользуются до сих пор, чтобы запутать избирателей и немного ослабить нежелательного претендента.От ЛДПР на пост главы Онохоя баллотируется проживающий в Улан-Удэ Дмитрий Тесленко. В 2019 году он выдвигал свою кандидатуру в горсовет, но не смог пройти регистрацию. Хотя тогда ходили слухи, что 29-летнему уроженцу Бичурского района покровительствуют его влиятельные земляки. Есть мнение, что на выборах в Онохое этот кандидат будет активно торпедировать соперников выдвиженца местной власти. А может, все проще, и отделение ЛДПР в Бурятии выдвинуло того, кто согласился, ради номинального участия в избирательной кампании?Кстати, по количеству выдвинутых кандидатов на выборах глав и депутатов представительных органов местного самоуправления лидирует «Единая Россия».Фото: «Номер один»