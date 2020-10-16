Владимир Павлов: «Проблемы детского отдыха надо решать сообща»

Спикер хурала Бурятии выступил с обращением к правительству России





15 октября в режиме видеоконференцсвязи состоялось общее собрание Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье». Как сообщили в пресс-службе Хурала Бурятии, парламентарии рассмотрели 13 вопросов. Они обсудили проблемные вопросы дальневосточных регионов, для решения которых требуются совместные усилия законодателей. Участники собрания приняли ряд обращений к федеральным органам власти. Вел совещание председатель Законодательного собрания Приморского края, председатель Парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» Александр Ролик.

Одним из первых выступил председатель Хурала Бурятии Владимир Павлов с обращением к председателю правительства России Михаилу Мишустину по проблеме организации летнего отдыха и оздоровления детей, особенно тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Парламентарий остановился на болевых вопросах сохранения и развития загородных летних детских лагерей.По его словам, мониторинг ситуации по стране свидетельствует о снижении количества летних загородных лагерей с одновременным увеличением лагерей с дневным пребыванием. Так в Бурятии на «площадках» отдохнули – 82,5 процентов детей, тогда как в загородных стационарных лагерях лишь 5,2 процента. Причины - неудовлетворительная материально-техническая база, несоответствие современным техническим требованиям и противопожарной безопасности.- Хочу отметить что, большинство загородных лагерей республики построены в середине прошлого века, - подчеркнул глава парламента Бурятии. - В настоящее время в Бурятии растет численность детей находящихся в трудной жизненной ситуации в возрасте от 7 до 17 лет. Если в 2014 году таких детей было 51 тысяча, то в 2020 году стало 70 тысяч. В существующих реалиях субъекты России не могут в полной мере финансировать мероприятия, направленные на безопасный, содержательный отдых детей, создавать условия для их полноценного отдыха и оздоровления и охвата. Так, по итогам 2019 года в Бурятии было оздоровлено лишь 20 процентов детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.Причиной столь непростой ситуации стало то, что с 2017 года субъекты России не получают субсидии из федерального бюджета на проведение оздоровительной кампании детей. А своих бюджетных средств у регионов не хватает. Вместе с тем полноценный отдых и оздоровление детей возможны лишь в детских оздоровительных лагерях (сезонных или круглогодичных) с качественной материально-технической базой и высоким уровнем безопасности.Владимир Павлов отметил, что распоряжением Министерства просвещения РФ от 28 ноября 2019 года утверждена ведомственная целевая программа «Развитие сферы отдыха и оздоровления детей».- Считаю необходимым предусмотреть в рамках этой ведомственной целевой программы выделение дополнительных финансовых средств из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и на строительство новых и реконструкцию имеющихся организаций отдыха детей и их оздоровления. Предлагаю обратиться к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой поддержать, - предложил Владимир Павлов.Выслушав коллегу, члены Парламентской Ассоциации выразили одобрение, и единогласно проголосовали «за» обращение к главе правительства РФ.- Хочу отметить, что инициативу выступить с обращением внес депутат Хурала Геннадий Доржиев. Была создана совместная рабочая группа из числа депутатов и представителей правительства республики, сделан анализ. Отрадно, что нас поддержали наши коллеги по Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье». Думаю, что проблемы детского отдыха наших детей нам надо решать сообща, - прокомментировал Владимир Павлов.Также на общем собрании Парламентской Ассоциации было принято решение следующую встречу провести в июне 2021 года в Бурятии.Фото: Хурал Бурятии