Сына бывшего мэра Улан-Удэ не пускают к «кормушке»

У Сергея Айдаева возникли проблемы с назначением
Кандидатура Сергея Айдаева, сына бывшего мэра Улан-Удэ Геннадия Айдаева, не прошла процедуру согласования на назначение начальником Байкальского межрегионального Управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Байкальское МУГАДН). Органа, обладающего серьезными рычагами воздействия на крупные дорожные компании, выигравшие тендеры по строительству, ремонту и обслуживанию дорожной сети.
Напомним, что Сергей Айдаев занимался бизнесом, выступая учредителем и руководителем ряда коммерческих фирм в Улан-Удэ, и был хорошо знаком с бизнесменом Юрием Турченюком. Ранее осужденным за многомиллионные хищения бюджетных средств, что произошли при тогдашнем мэре Геннадии Айдаеве.
Затем Сергей Айдаев начал тяготеть к должностям в органах судебной, правоохранительной и муниципальной власти. Так, он работал помощником председателя Верховного суда республики, видимо, с прицелом на получение должности федерального судьи, однако не прошел конкурс. Затем пробовал работать следователем в Подмосковье, тоже недолго. А в 2014 году безуспешно пытался баллотироваться в горсовет Улан-Удэ.
Последняя более-менее удачная попытка приблизиться к финансовым потокам в государственной власти произошла совсем недавно, когда Сергей Айдаев был назначен (как говорят, не без активных действий Геннадия Айдаева) на должность замруководителя, а затем и. о. руководителя Байкальского МУГАДН.
Добавим, что это весьма влиятельное ведомство расположено в Улан-Удэ. И занимается контролем и надзором в области автомобильного транспорта, городского наземного электрического транспорта (кроме вопросов безопасности дорожного движения) и дорожного хозяйства на территории Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. Однако сделать еще один шаг, избавившись от приставки и. о., Сергея Айдаеву, судя по всему, не удастся. Его кандидатура, представленная в Москву, по сведениям «Номер один», не прошла согласование у целого ряда структур на местах - от республиканской прокуратуры до правительства Бурятии.
Служба информации «Номер один»
Фото: «Номер один»
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