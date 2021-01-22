В Бурятии подправят Конституцию

Также корректировке подвергнется республиканское законодательство





В республиканском парламенте состоялось второе рабочее совещание, на котором обсудили вопросы изменений в республиканское законодательство в соответствии с принятыми поправками к Конституции России и федеральные законы.

В составе рабочей группы, которую возглавил председатель Хурала Владимир Павлов, вошли депутаты, представители администрации главы и правительства, прокуратуры, Общественной палаты, юридического сообщества, Министерства юстиции РБ, Уполномоченный по правам человека.На первом заседании, которое прошло в конце декабря, председатель комитета по государственному устройству Виктор Малышенко пояснял, что сложность этой работы в том, что на сегодня президентом России приняты и подписаны 17 законов, изменения предстоит внести более чем в 100 законодательных актов. Работа федеральных законодателей будет продолжаться и далее. Поэтому важно определиться, как должны действовать региональные законодатели.Итогом первого заседания рабочей группы стало условное разделение поправок на три группы: первая – это поправки, которые можно и нужно вносить уже сейчас; вторая – те, что необходимо вносить с учетом дальнейших поправок федерального законодательства; третья группа – поправки, которые могут повлечь за собой необходимость внесения изменений в Конституцию Бурятии и республиканские законы.Сегодня на заседании обсудили первый блок поправок, по каждой из них члены рабочей группы голосовали. В ходе обсуждений члены рабочей группы утвердили законопроект для внесения на очередную сессию Хурала, сообщили в пресс-службе парламента.Фото: «Номер один»