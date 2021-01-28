Депутат-единоросс предложил через три года сократить расходы на Хурал Бурятии

Для этого в парламенте предлагается совместить несколько должностей
Депутат от «Единой России» Батор Цыбиков выступил с законодательной инициативой, предполагающей сокращение расходов на содержание Народного Хурала Бурятии. Об этом единоросс сообщил на своей странице в фейсбуке.
«После анализа текущей ситуации, связанной с ограничениями, вызванными распространением коронавирусной инфекции, в условиях, когда наши земляки, предприниматели и друзья вынуждены оптимизировать расходы, мы посовещались с коллегами и приняли решение, что нужно в Народном Хурале собственным примером показать и сократить финансирование на содержание Народного Хурала», обосновал свою инициативу народный избранник.
Сэкономить бюджетные деньги он предлагает за счет сокращения оплачиваемых должностей, которые занимают депутаты. В частности, предлагается объединить должность одного вице-спикера парламента с должностью председателя одного из комитетов, а пост второго вице-спикера - с должностью руководителя аппарата Хурала.
«То есть один заместитель (председателя Хурала – прим авт.) будет непосредственно руководить аппаратом, что, безусловно, повысит роль и ответственность аппарата в законодательном органе. Другой заместитель наряду с представительными функциями будет непосредственно руководить комитетом», - поясняет Батор Цыбиков.
По словам депутата, в случае принятие этого решения позволит экономить почти 6 млн. рублей ежегодно.
Правда, есть одна оговорка. Свою инициативу депутат предлагает внедрить, начиная со следующего созыва парламента, то есть с осени 2023 года, после проведения очередных выборов.
Отметим, расходы на содержание Хурала Бурятии ежегодно увеличиваются на несколько миллионов рублей. В этом году они составят около 278 млн рублей, что почти на 7 миллионов больше, чем бюджет парламента прошлого года.
Фото: «Номер один»
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