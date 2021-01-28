Депутат-единоросс предложил через три года сократить расходы на Хурал Бурятии

Для этого в парламенте предлагается совместить несколько должностей



Депутат от «Единой России» Батор Цыбиков выступил с законодательной инициативой, предполагающей сокращение расходов на содержание Народного Хурала Бурятии. Об этом единоросс сообщил на своей странице в фейсбуке.

«После анализа текущей ситуации, связанной с ограничениями, вызванными распространением коронавирусной инфекции, в условиях, когда наши земляки, предприниматели и друзья вынуждены оптимизировать расходы, мы посовещались с коллегами и приняли решение, что нужно в Народном Хурале собственным примером показать и сократить финансирование на содержание Народного Хурала», обосновал свою инициативу народный избранник.



Сэкономить бюджетные деньги он предлагает за счет сокращения оплачиваемых должностей, которые занимают депутаты. В частности, предлагается объединить должность одного вице-спикера парламента с должностью председателя одного из комитетов, а пост второго вице-спикера - с должностью руководителя аппарата Хурала.



«То есть один заместитель (председателя Хурала – прим авт.) будет непосредственно руководить аппаратом, что, безусловно, повысит роль и ответственность аппарата в законодательном органе. Другой заместитель наряду с представительными функциями будет непосредственно руководить комитетом», - поясняет Батор Цыбиков.



По словам депутата, в случае принятие этого решения позволит экономить почти 6 млн. рублей ежегодно.



Правда, есть одна оговорка. Свою инициативу депутат предлагает внедрить, начиная со следующего созыва парламента, то есть с осени 2023 года, после проведения очередных выборов.



Отметим, расходы на содержание Хурала Бурятии ежегодно увеличиваются на несколько миллионов рублей. В этом году они составят около 278 млн рублей, что



Фото: «Номер один» «После анализа текущей ситуации, связанной с ограничениями, вызванными распространением коронавирусной инфекции, в условиях, когда наши земляки, предприниматели и друзья вынуждены оптимизировать расходы, мы посовещались с коллегами и приняли решение, что нужно в Народном Хурале собственным примером показать и сократить финансирование на содержание Народного Хурала», обосновал свою инициативу народный избранник.Сэкономить бюджетные деньги он предлагает за счет сокращения оплачиваемых должностей, которые занимают депутаты. В частности, предлагается объединить должность одного вице-спикера парламента с должностью председателя одного из комитетов, а пост второго вице-спикера - с должностью руководителя аппарата Хурала.«То есть один заместитель (председателя Хурала – прим авт.) будет непосредственно руководить аппаратом, что, безусловно, повысит роль и ответственность аппарата в законодательном органе. Другой заместитель наряду с представительными функциями будет непосредственно руководить комитетом», - поясняет Батор Цыбиков.По словам депутата, в случае принятие этого решения позволит экономить почти 6 млн. рублей ежегодно.Правда, есть одна оговорка. Свою инициативу депутат предлагает внедрить, начиная со следующего созыва парламента, то есть с осени 2023 года, после проведения очередных выборов.Отметим, расходы на содержание Хурала Бурятии ежегодно увеличиваются на несколько миллионов рублей. В этом году они составят около 278 млн рублей, что почти на 7 миллионов больше , чем бюджет парламента прошлого года.Фото: «Номер один»