Николай Будуев стал самым активным депутатом за Уралом

Депутат Госдумы от Бурятии вошел в ТОП-5 рейтинга наиболее упоминаемых в СМИ законодателей





Депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев по итогам января вошел в ТОП-5 рейтинга наиболее упоминаемых в СМИ законодателей востока России. Рейтинг составлен медиахолдингом «Федерал пресс» на основе публикаций СМИ о законотворческой и общественной деятельности народных избранников.









В числе наиболее заметных его упоминаний «Федерал пресс» отмечает участие депутата во внесении изменений ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», разрешающих жителям населенных пунктов, расположенных в границах национальных парков, оформлять в собственность землю. В этот закон Николаем Будуевым были предложены поправки о добыче подземных (минеральных) вод, открывающие возможности развития санаторно-курортной отрасли и оздоровительного туризма. А также - о передаче полномочий по выдаче разрешений на строительство с федерального (Минприроды РФ) на местный уровень (районные администрации).

Как поясняет «Федерал пресс», при составлении рейтинга используются «два коэффициента оценки: общее количество упоминаний в «Яндексе» в формате «имя + фамилия + Госдума». Оттуда отдельно вычленяются заявления, связанные с прямыми обязанностями народных избранников: принятие, внесение и комментирование законов, изменения в системе управления, а также участие в реализации нацпроектов».На упоминаемость Николая Будуева в СМИ повлияло начало судебного процесса по уголовному делу о строительстве некачественного жилья для сирот в Сотниково. Депутат Госдумы РФ оказывал жертвам аферы юридическую и информационную помощь в защите их прав. В результате были получены судебные акты о признании жилья непригодным для проживания, которые затем легли в основу уголовного дела.Как отмечает «Федерал пресс», Николай Будуев направил письмо вице-премьеру правительства России Виктории Абрамченко с результатами депутатского расследования деятельности ООО «ГЭС-Экотехнологии» и выводами о недопустимости предложенного этой компанией способа ликвидации отходов Байкальского ЦБК. По мнению депутата, которое поддержали Счетная палата России и природоохранная прокуратура, сжигание оставшегося на промплощадке шлам-лигнина было бы равносильно «химической бомбардировке Байкала с невосполнимым ущербом его экосистеме и массовым, долгоиграющим шлейфом онкологических заболеваний у людей. В зону поражения мог попасть Улан-Удэ, где зимой и без этого трудно и вредно дышать, а также целый ряд районов Бурятии». В результате общих усилий угрозу от Байкала удалось отвести.Обсуждение проблемы качества воздуха в столице Бурятии тоже проходило с участием Николая Будуева, который организовал общественный мониторинг, установив датчики в различных микрорайонах города.Всего в рейтинге января по СФО - 18 упоминаний в СМИ депутата Госдумы от Бурятии, в рейтинге по ДФО - 25.Фото: «Номер один»