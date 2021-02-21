21.02.2021
В Бурятии появился министр по взаимодействию с Монголией

В Бурятии появился министр по взаимодействию с Монголией

Новую должность в правительстве занял бывший министр сельского хозяйства


19 февраля глава Бурятии подписал указ о назначении Даба-Жалсана Чирипова на должность министра по взаимодействию с Монголией. В новую должность господин Чирипов вступил с 20 февраля.

Напомним, Даба-Жалсан Чирипов  возглавлял минсельхоз Бурятии с 2015 года, ранее он был главой Курумканского района. 19 февраля глава Бурятии Алексей Цыденов представил коллективу министерства сельского хозяйства нового руководителя Галсана Дареева. 


Фото: https://gazeta-n1.ru/stock/

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