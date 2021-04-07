Юрий Ткачев: «Резкое увеличение числа муниципальных автобусов бюджет не вынесет»

Чиновник рассказал о перспективах общественного транспорта в Улан-Удэ





Как недавно сообщила «Российская газета» со ссылкой на первого заместителя министра транспорта Андрея Костюка, «в 2021 году в регионы будет поставлено 412 транспортных средств для обновления парка городского пассажирского транспорта». На эти цели федеральным центром будет предусмотрено 3,5 млрд рублей. Это пока все, что дефицитный российский бюджет может дать регионам. На этом фоне новость о приобретении 600 автобусов за счет бюджета и ВЭБ РФ для Улан-Удэ вызвала широкий резонанс.



Насколько реальными могут быть планы выделения Бурятии в полтора раза больше автобусов, чем по всей стране? Об этом мы спросили председателя комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Юрия Ткачева.- Администрация города давно ведет работу по обновлению парка подвижного состава, модернизации транспортной системы городской агломерации. 30 ноября 2020 года на рабочей встрече президента Владимира Путина с главой Бурятии Алексеем Цыденовым был затронут вопрос о необходимости приобретения для Улан-Удэ и агломерации порядка 600 автобусов. Однако решения выделить средства из бюджета на покупку автобусов принято не было, президент поручил предварительно подготовить предложения по обновлению парка подвижного состава и объектов инфраструктуры в городе Улан-Удэ. Если получится, то с использованием механизма государственно-частного партнерства. Сейчас мы заняты этой работой, в плотном режиме работаем с лучшими транспортными экспертами страны: Минтрансом России, РосдорНИИ, ВЭБ.РФ, ИрНИТУ.- Минтранс РФ перед нами поставил задачу обосновать затраты. Актуализировав данные о пассажиропотоках в городе для обновления компьютерной транспортной модели. Речь идет о работе функционирующего у нас немецкого программного комплекса по моделированию движения транспортных потоков в столице. И на этой базе разрабатывается перспективная маршрутная сеть, обосновывающая нашу потребность. Разумеется, тут же мы предусматриваем и инфраструктуру – базы для такого количества подвижного состава, станции пересадки для удобства пассажиров.- Собственно для города необходимо не более 400. Плюс 200 для городской агломерации (три пригородных района). Чтобы оценить потребность, мы в марте силами мэрии, МУП «Городские маршруты» и МУП «Управление трамвая» провели предварительное обследование пассажиропотоков на городских маршрутах. В течение трех дней 100 человек во всех трамваях, маршрутках и автобусах замеряли интенсивность пассажиропотока, чтобы узнать, сколько человек пользуется транспортом.- Да, причем серьезно. Потребность в общественном транспорте у населения падает. Добавлю, что во времена СССР Улан-Удэ обслуживало всего 200 больших муниципальных автобусов. Сегодня с учетом увеличения населения и автомобилизации необходимо не более 400, возможно, что и меньше. Плюс 200 для пригородных районов. Сейчас мы настраиваем в нашей автоматизированной системе параметры маршрутов с учетом средних интервалов движения транспорта, проверяем достоверность транспортной модели города Улан-Удэ и ее калибруем. В ходе работы с программным комплексом мэрия прибегает к помощи Управления транспортного планирования ФАУ РосдорНИИ Минтранса России и других специализированных проектных организаций.- Так вопрос не стоит и, я надеюсь, никогда не будет стоять. Имеются и моральные, и материальные причины. Сегодня в МУП «Городские маршруты» работают 50 машин, и в год они генерируют 100 млн убытка. Хотя работают, подчеркну, в том числе на хороших линиях. Если увеличим число муниципальных автобусов в десять раз, то городской бюджет этого не вынесет. Поэтому пока без «частников» мы не сможем обеспечить ни сбалансированность городского бюджета, ни стабильность перевозок, особенно в отдаленные районы города.- С представителями ВЭБ.РФ проведен ряд встреч, в том числе очных в Улан-Удэ с целью изыскания средств на модернизацию транспортной системы города. Возможными источниками финансирования могут стать федеральные проекты ВЭБ.РФ, капитальный грант правительства РФ, формируемый федеральный проект «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Результаты транспортного моделирования и расчет потребности подвижного состава планируется представить в Минтранс России в апреле 2021 года.Также в течение года мы планируем внести изменения в «Комплексную схему организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ) Улан-Удэнской городской агломерации». В настоящее время Минтрансом РБ изыскиваются средства на софинансирование данной работы. В общем, планомерная работа в этом направлении идет, и мы надеемся, что все у нас получится.Валентин Соколов, «Номер один»Фото: мэрии Улан-Удэ