Районы Бурятии ждет кадровое обновление

Несколько районных глав уже стали кандидатами «на вылет»





Традиционно в год выборов в Госдуму РФ жители многих районов Бурятии избирали глав. Так будет и в этом году, но количество избираемых прямым всенародным голосованием резко сократилось. На сайте Избиркома РБ выложена информация о предстоящих выборах только в трех муниципалитетах: Кабанском, Кижингинском, Окинском.

Для сравнения: в 2016 году выборы глав прошли в семи районах республики. Но с тех пор Баргузинский район успел внести в свой устав изменения о назначении главы по конкурсу. И уже применил их в 2019 году в связи с досрочной отставкой ранее избранного главы Алексея Балуева после двух «неудов», поставленных ему райсоветом.В Тункинском районе как раз сейчас готовятся к проведению конкурса по определению следующего главы, так как прежний - Иван Альхеев - стал вице-премьером правительства РБ. Процесс сопровождается дискуссией о том, допустимо ли делать одним из критериев оценки кандидатов знание ими двух языков: русского и бурятского. Нормотворческая инициатива Тункинского райсовета даже привлекла внимание лидера ЛДПР Владимира Жириновского, выразившего свое возмущение в соцсетях: «Это нарушение Конституции. Почему прокуратура молчит? Государственный язык в России один — русский. На местах может быть много языков, но нельзя заставлять граждан на них говорить».На самом деле районная прокуратура при проведении правовой экспертизы проекта положения о конкурсе дала отрицательное заключение, однако тункинские депутаты надзорному ведомству не вняли. Сейчас прокуратура ждет официальной публикации окончательного текста документа.В Иволгинском районе изменение устава было, пожалуй, самым скандальным. Противники нововведений пытались созвать местный референдум в альтернативу стандартным общественным слушаниям. Но все решилось именно на них. По этому поводу СМИ активно цитировали пост в Facebook депутата Народного Хурала и экс-главы Иволгинского района Александра Цыденова: «Фишка в том, что за два часа устроили поздравление ТОСовцев с подарками и концерт, и на это мероприятие запускали строго по пригласительным билетам. Пригласительные билеты имели только те люди, кто работает в администрации, и все бюджетники, у которых строгая инструкция как «голосовать» и как выступать. При таком раскладе простым жителям вообще не оставалось шансов участвовать в этих слушаниях».Еравнинский район также принял модель назначения главы на конкурсной основе. С вероятностью 99,99% в число «безвыборных» перейдет и Кижингинский район. Депутаты райсовета уже внесли изменения в устав. Видимо, пока не завершена процедура их госрегистрации, раз район еще числится на сайте Избиркома среди тех, где ожидаются выборы. Но это, скорее всего, временно.Бытует мнение, что переход районов на назначение глав по конкурсу - верный способ для действующих руководителей пожизненно «застолбить» за собой место во власти. Но это не так. Половину членов конкурсной комиссии выбирает глава Бурятии, вторую – депутаты райсовета. Таким образом, далеко не все находится под контролем действующего районного главы.Сами соискатели должностей предварительно проходят собеседование с Алексеем Цыденовым. По его словам, «мы несем солидарную ответственность за то, как глава работает. То есть его качество работы - это и моя личная ответственность. Конкурсная процедура на меня лично и на правительство налагает прямую ответственность за того человека, который конкурс проходит».Вряд ли глава Бурятии и назначенные им члены конкурсных комиссий станут поддерживать кандидатуры районных начальников, допустивших острые конфликты в местных сообществах, проявивших неэффективность в плане социально-экономического развития территорий или как-то себя скомпрометировавших. Поэтому можно прогнозировать смену глав в некоторых районах республики.По информации источника на площади Советов, главе Еравнинского района Цыденжапу Шагдарову уже рекомендовано не участвовать в предстоящем конкурсе. Вероятно, ему будет предложена работа в одном из органов республиканской власти.Шагдаров впервые избран главой Еравны в 2011 году. Уже тогда началось административное давление на сторонников его оппонента, усилившееся после выборов в 2016 году. В первый же год правления Алексея Цыденова к нему обратились работники бюджетной сферы с массовой жалобой на Шагдарова и «беспредел, творящийся в районе с момента его избрания на протяжении уже шести лет». В одиночный пикет на площади Советов вышел еравнинский фермер, у которого сожгли дом и все хозяйственные постройки, обрезали электрические провода, пытаясь «согнать с земли». Постепенно в обиход республиканских СМИ вошло устойчивое выражение «еравнинский разлом», подразумевающее глубокий раскол местного сообщества.За первую «шагдаровскую пятилетку» Еравнинский район скатился с седьмого на 20-е место в рейтинге муниципальных образований Бурятии. Возобновление работ на Озерном месторождении также требует обновления районной власти, чтобы более твердо и грамотно выстроить социальное партнерство с инвестором в интересах населения.Явным сигналом для Шагдарова о предстоящей смене работы стало выступление главы Бурятии на открытии нового детского сада в Сосново-Озерском в декабре прошлого года. Алексей Цыденов поблагодарил жителей за высокую рождаемость: «Уважаемые еравнинцы! Поздравляю вас с открытием нового детского сада! Он построен благодаря вам, потому что вы рожаете детей». Какой-либо положительной оценки в адрес Шагдарова и его администрации не прозвучало.Другим кандидатом «на вылет» может стать действующий (пока) глава Кижингинского района Геннадий Лхасаранов. Как и Шагдаров, он находится во главе района уже два срока полномочий. Но проблема заключается в уровне образования. При выдвижении на выборах в 2016 году Лхасаранов предъявил в избирательную комиссию аттестат об окончании Чесанской средней школы села Загустай. Из этого следовало, что у него нет высшего образования.В ходе избирательной кампании разразился грандиозный скандал. Как сообщали СМИ, аттестат зрелости Геннадия Лхасаранова датирован 27 июня 1981 года. Документ подписан директором школы Александром Бальчиновым. Однако выяснилось, что Бальчинов, ныне, увы, покойный, никак не мог подписать аттестат в июне 1981 года, так как начал работать директором Чесанской средней школы в 1982 году.Кроме того, в биографии Лхасаранова на официальном сайте администрации Кижингинского района было указано, что с сентября 1980 года по апрель 1982-го он работал трактористом племовцесовхоза «Загустайский», после чего призван для прохождения срочной службы в ряды Советской армии.Журналисты сумели отыскать одноклассника Лхасаранова. Этот человек, который, по понятным причинам, просил не указывать его данные, утверждает, что учился с действующим пока главой Кижингинского района лишь до восьмого класса. Дальше, по его словам, Лхасаранов в школе не учился, а пошел работать в племовцесовхоз «Загустайский».Аттестаты Геннадия Лхасаранова и его одноклассника подписаны разными людьми, утверждали СМИ. Кардинально отличаются не только подписи директора школы, но и завуча, педагогов. Даже даты выдачи аттестатов разные. У Геннадия Лхасаранова – «27 июня 1981 года», у его одноклассника - 20 июня 1981 года. Но мы помним, что аттестаты о среднем образовании в советскую эпоху вручались в один день на выпускном вечере. Номера аттестатов в серии тоже подозрительно далеки друг от друга.По данным обстоятельствам были поданы заявления в прокуратуру и Рособрнадзор. Однако после выборов все забыли о странном аттестате главы Кижингинского района. Уровень образования не является препятствием для избрания гражданина в органы власти. А вот при конкурсном отборе отсутствие «вышки» вполне может оказаться заградительным барьером или, по крайней мере, огромным минусом. Особенно если есть сомнения в подлинности представленного документа.Смена правительства Бурятии в январе наглядно показала, что главой республики взят курс на качественное обновление власти. Процесс поступательный, не терпящий спешки и суеты. Но можно не сомневаться, что к сентябрю он доберется и до районов.Пройти сквозь «сито» конкурсного отбора даже сложнее, чем через выборы, где решающим фактором являются деньги и технологии. Теперь же кандидатам в главы будет дана квалифицированная оценка по многим критериям. А с учетом «солидарной ответственности» республиканской власти, о которой заявил Алексей Цыденов, предстоит заблаговременно исключить любые комические и противоправные ситуации, отсеивая клоунов и дебоширов. Процедура конкурсного отбора должна быть чиста и прозрачна, как родник. Иначе спрос за допущенные эксцессы и их последствия будет с самих конкурсных комиссий.В Кабанском и Окинском районах, где сохранились прямые выборы глав, началось выдвижение кандидатов на праймериз «Единой России». По их результатам станет ясно, кто получит поддержку партии и республиканской власти.Валентин Соколов, «Номер один»Фото: «Номер один»