Глава Бурятии уволил советника, рассказавшего притчу о говне

Информацию об увольнении Алдара Бадмаева подтвердил источник в правительстве
Накануне в местных телеграм-каналах появились сообщения об увольнении советника главы Бурятии Алдара Бадмаева. Источник «Номер один» в правительстве республики эту информацию подтвердил.
- Да, он действительно уволен, - сообщил высокопоставленный чиновник правительства, просивший не называть его имени.
Напомним, Алдар Бадмаев окончил экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, имеет степень кандидата экономических наук. В Бурятии он возглавлял Центр поддержки предприятий «Макон», работал директором филиала ОАО «Московская страховая компания». После увольнения оттуда экономист оказался не у дел и принялся активно критиковать власти республики в соцсетях. Осенью 2017 года Алдар Бадмаев подал документы на конкурс по отбору министра экономики Бурятии, однако заветное кресло ему получить не удалось.
Впрочем, власти Бурятии «критика из Фейсбука» заметили, и в 2018 году глава республики назначил его своим советником по экономическим вопросам. Однако новое назначение на суть «работы» Алдара Бадмаева не сильно повлияло. Он по-прежнему занимается публикацией постов в соцсетях, правда, в них уже не критиковал, а восхвалял республиканские власти, яростно баня несогласных с его мнением.
В начале февраля этого года советник привлек внимание к своей персоне гневной отповедью неким «оторванным от реальности» экономистам, а затем и вовсе вляпался в скандал, опубликовав на своей странице в Фейсбуке «причту о говне и мудрецах». Притча принесла Алдару Бадмаеву «общероссийскую» известность – про этот случай сообщил ряд федеральных СМИ, также советника высмеял известный писатель, главред русского издания журнала Esquir Сергей Минаев. После этого чиновнику пришлось удалить запись с притчей и на некоторое время свести свою активность в соцсетях до нуля.
Фото: «Номер один»
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