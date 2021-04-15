Глава Бурятии уволил советника, рассказавшего притчу о говне

Информацию об увольнении Алдара Бадмаева подтвердил источник в правительстве





Накануне в местных телеграм-каналах появились сообщения об увольнении советника главы Бурятии Алдара Бадмаева. Источник «Номер один» в правительстве республики эту информацию подтвердил.