Делегация города Улан-Удэ поздравила город побратим Читу с юбилеем

Столица Забайкалья отмечает День города



Делегация города Улан-Удэ во главе с председателем горсовета Чимитом Бальжинимаевым поздравила город побратим с юбилеем. Столица Забайкалья отмечает День города, сообщает пресс-служба Горсовета.



170 лет назад по Указу императора Николая I город Чита получила статус областного центра. Официальные мероприятия начались в субботу, 29 мая. По традиции состоялось возложение цветов к памятнику генерал-губернатору Восточной Сибири Николаю Муравьеву-Амурскому.



На празднование Дня города в Читу приехали гости из Улан-Удэ, Новосибирска и Петропавловск-Камчатского. Торжественный прием для них организовали Евгений Ярилов и Александр Сапожников.



- Сегодня в забайкальской столице в мире и согласии проживают люди многих национальностей, вероисповеданий, тесно переплетены культуры разных народов, а богатые традиции подчеркивают особое гостеприимство и радушие читинцев. Уверен, впереди вас ждут новые победы. Желаю каждому из вас здоровья, благополучия и праздничного настроения! – поздравил читинцев председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Чимит Бальжинимаев.



Фото: пресс-служба Горсовета Улан-Удэ

