«Единая Россия» выполнила предвыборную программу 2016 года

Отчет о работе партии за последнюю пятилетку представил Дмитрий Медведев



Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отчитался о выполнении предвыборной программы партии 2016 года. По его словам, программу удалось выполнить, несмотря на внешнеполитические трудности, санкции и пандемию. Об этом лидер партии рассказал на совместном заседании Высшего и Генерального советов «Единой России», состоявшемся 9 июня.



Отдельным блоком отчета стала работа партии в период пандемии. В отличие от других политических сил, «Единая Россия» не ушла на самоизоляцию. При ее поддержке были открыты волонтерские центры в каждом регионе, в том числе и в Бурятии. Партия принимала законы, направленные на поддержку пострадавших от пандемии, в том числе направленные на обеспечение жителей лекарствами. А также урегулировала вопросы дистанционной и удаленной занятости.



- Более 500 миллионов рублей партия направила на закупку защитных костюмов и средств индивидуальной защиты. Были и продуктовые наборы медикам, и реанимобили. Это был действительно самый сложный период, — рассказал Дмитрий Медведев.



Что касается развития экономики страны, то и здесь, по словам лидера партии, есть определенные достижения. Так, с 2016 года снизилась зависимость России от колебаний цен на нефть, приняты меры по деофшоризации и по борьбе с фирмами-однодневками, установлена уголовная ответственность за вывод финансовых средств. В то же время, для добросовестных производителей по инициативе партии была снижена налоговая нагрузка.



Развивала партия и систему социальной поддержки жителей. Так, программа материнского капитала продлена до 2026 года, упрощен порядок получения пенсий по инвалидности, предложения по оплате больничных родителям детей до семи лет в размере 100% от зарплаты и об увеличении ежемесячных пособий беременным женщинам вошли в апрельское послание президента. Также увеличены и иные пособия, в том числе – по уходу за ребенком до полутора лет.



По инициативе «Единой России» прошла реформа долевого строительства, которая позволила обманутым дольщикам получить компенсации. Также в рамках партийного проекта «Городская среда» благоустроено порядка 55 тысяч общественных дворов и 20 тысяч общественных пространств. В 2021 году будет приведено в порядок еще около шести тысяч общественных дворов и четырех тысяч общественных пространств.



Однако поддержка партии коснулась не только городов, но и сел. Так, по предложению «Единой России» выделена субсидия на сельскую ипотеку под 3% годовых, разработаны меры поддержки агрокомплекса. Также партия участвовала в реализации президентской инициативы о выплате одного миллиона рублей молодым учителям, которые переехали на работу в сельскую местность в рамках программы «Земский учитель».



- Принят закон о горячем питании для младшеклассников во всех регионах страны. «Единая Россия» также обеспечила приоритет зачисления братьев и сестер в один детский сад или школу. Это позволило помочь большому количеству семей, в которых родители были вынуждены отводить детей в разные учебные заведения, — сказал Дмитрий Медведев.



Также лидер партии власти рассказал про обновление парка школьных автобусов, меры по защите экологии и многое другое.



- У «Единой России» есть все, чтобы одержать уверенную победу над оппонентами. Партия училась все эти годы. Самое главное — что все мы трудились, и это позволило в самых сложных ситуациях решать те задачи, которые были важнейшими для людей и страны. Но огромная работа еще впереди, — заключил Дмитрий Медведев.



Следующим крупным событием станет съезд партии, который состоится в Москве 19 июня. На нем, помимо предвыборной программы, утвердят кандидатов на выборы в Госдуму. Напомним: партийный предварительный отбор в Бурятии по одномандатному округу сверхуверенно выиграл министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов, в списке первые позиции заняли управляющий директор АО «Улан-Удэнский авиазавод» Леонид Белых, действующий депутат Госдумы Николай Будуев, депутаты Народного Хурала Татьяна Мантатова и Игорь Марковец.



Фото: «Номер один»



