Министр туризма Бурятии объявила о своей отставке

Мария Бадмацыренова переходит на другую работу





Министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова на своей странице в соцсетях сообщила об уходе с занимаемой должности. По словам чиновницы, ей поступило предложение из министерства Дальнего Востока и Арктики заняться развитием туризма в рамках Корпорации развития Дальнего Востока.

«Очень непростое решение для меня, ведь за три с половиной года в команде Алексея Самбуевича темпы развития туризма в Бурятии стали одними из самых высоких на Дальнем Востоке. Системные меры поддержки, в том числе в целях сохранения отрасли туризма в связи с распространением коронавирусной инфекции, за счет республиканского бюджета позволили не только сохранить бизнес и доходы работников отрасли, открыть гостиницы и тур объекты, но и создать новые рабочие места. Участие Бурятии в федеральных программах, грантовых конкурсах Ростуризма, АСИ, реализация многих проектов во взаимодействии с крупными игроками и экспертами отрасли вывели туризм в Бурятии на новый уровень», - отметила Мария Бадмацыренова.По ее словам, решение о переходе на новую работу согласовано с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.«Принято решение, что моя работа на федеральном уровне будет играть положительную роль не только для Бурятии, но в целом для всего Дальневосточного округа, даст возможность реализовать больше проектов и станет эффективным инструментом для достижения целей создания на Дальнем Востоке и в Бурятии, в частности, современной туристской инфраструктуры и доходного туристского сектора. Я очень благодарна Алексею Самбуевичу за поддержку!», - сообщила министр.Напомним, Мария Бадмацыренова заняла пост министра туризма Бурятии осенью 2017 года, победив в открытом конкурсе. До этого назначения она работала заместителем председателя Комитета экономического развития и туризма администрации Улан-Удэ.Фото: с личной страницы Марии Бадмацыреновой в фейсбуке