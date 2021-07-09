В Улан-Удэ перед судом предстанет бывший работник колонии №8

Он получал взятки за пронос в исправительное учреждение мобильников, наркотиков и других запрещенных вещей







В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего бывшего сотрудника исправительной колонии № 8 республиканского управления ФСИН России. Он обвиняется в шести эпизодах «превышения должностных полномочий»), пяти – «мелкого взяточничества», двух -«покушения на незаконный сбыт наркотических средств в исправительном учреждении» и в «получении взятки за незаконные действия (бездействие».



Как сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии, по данным следствия, обвиняемый с августа 2020 по март 2021 года по просьбе заключенных за незаконное денежное вознаграждение проносил на территорию исправительного учреждения полученные от посредников за пределами колонии средства связи, наркотики и другие вещи, использование которых осужденными запрещено. За свои незаконные действия сотрудник получал взятки в размере от 1 до 16 тысяч рублей, которые передавались ему наличными или переводами на банковский счет.



А 23 марта 2021 года обвиняемый пытался пронести на территорию исправительного учреждения наркотическое вещество в крупном размере, которое намеревался затем сбыть заключенным. Однако во время прохождения пропускного пункта при личном досмотре наркотики обнаружены у него и изъяты оперативными сотрудниками колонии. После этого, в рамках возбужденного уголовного дела в квартире обвиняемого проведен обыск и обнаружен еще один сверток с наркотиками, которые он собирался также пронести на территорию исправительного учреждения с целью сбыта осужденным.



Эти преступления выявлены должностными лицами исправительной колонии и сотрудниками собственной безопасности УФСИН России по Бурятии при содействии сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: pixabay.com



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