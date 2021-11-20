Доля детей в численности населения Бурятии достигла 27 проц

Бурятстат обобщил детскую статистику ко Всемирному дню ребенка



За последние 11 лет доля детей в общей численности населения Бурятии увеличилась на 3,5 % и составила на начало 2021 года 27 %. В республике по состоянию на 1 января 2021 года насчитывалось 266,3 тыс детей в возрасте до 18 лет, сообщает Бурятстат.



Среди них 102,5 тыс дошколят (0-6 лет) – 38,5 % и 163,8 тыс детей школьного возраста (7-17 лет) – 61,5 %, из которых 37,6 тыс – подростки (15-17 лет) – 14,1 %.



Статведомство обобщило детскую статистику ко Всемирному дню ребенка, который отмечается ежегодно 20 ноября. В 1959 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка, а через 30 лет – Конвенцию о правах ребенка, которая признала, что ребенку для всестороннего и гармоничного развития личности необходимо расти в семейном окружении, атмосфере счастья, любви и взаимопонимания. Дети очень уязвимы, а потому нуждаются в особой защите и помощи. Этот день еще раз напоминает нам о том, что веселое и счастливое детство должно быть у каждого ребенка. Это еще один повод подарить детям любовь, ласку и заботу



В Бурятии был риск спада рождаемости. В 2019 году родилось на 1438 детей меньше, чем в предыдущем году. В 2020 году наблюдался рост: родилось 12 682 ребенка, что на 211 больше, чем в предыдущем. В 2020 году родилось четыре тройни и 371 двойня. Из общего числа родившихся 6469 – мальчики и 6213 девочки. В возрастной группе 0-17 лет на 1000 мальчиков приходится 944 девочки. Впрочем, и мировая статистика говорит о том, что на 100 девочек рождается в среднем 105 мальчиков



Число зарегистрированных родившихся за январь-сентябрь 2021 года в республике оставило 9086 человек, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,8 %.



За последние семь лет, начиная с 2013 года, наблюдается тенденция увеличения рождаемости вторых и последующих детей. В 2020 году доля первенцев составила 27,5 %, доля вторых детей – 33,5 %, третьих – 24,5 %, четвертых и более – 14,5 %.



Положительную роль в изменениях рождаемости сыграли реализуемые в последние годы государственные программы, которые позволяют семьям улучшить свое материальное и социальное положение: выплата материнского капитала как на федеральном, так и на региональном уровнях; пособий семьям, имеющих детей.



На конец 2020 года получателями ежемесячных детских пособий были 73,7 тыс детей в возрасте от 0 до 16 (18) лет из числа малообеспеченных семей, из них 20,3 % – одинокие матери. Всего было выделено 358 млн рублей.



Поддержка семей со стороны государства охватывает не только материальную, но и социальную сферу. В республике в 2020 году 552 организации вели образовательную деятельность по программам дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми, в которых общая численность воспитанников составила 58,6 тыс человек, на 1000 детей в возрасте от 1 до 6 лет в них приходилось 645 мест.



В детских домах, домах ребенка, школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на конец 2020 года проживало 498 детей.



Фото: pixabay.com



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.