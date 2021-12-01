В Хабаровском крае слесарь депо угнал локомотив

Маневровый тепловоз ему понадобился для перевозки краденых 150 кг дизельного топлива





В Хабаровском крае перед судом предстанет слесарь по ремонту подвижного состава сервисного локомотивного депо «Амурское» филиала «Дальневосточный» ООО «ЛокоТех-Сервис». Рабочему инкриминируется угон железнодорожного подвижного состава, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Он обвиняется в покушении на кражу» и «угоне железнодорожного подвижного состава».

По версии следствия, 14 марта 2021 года обвиняемый с территории сервисного локомотивного депо «Амурское», похитил дизельное топливо весом более 150 кг, которое решил вывезти с территории ТЧЭ на локомотиве - тепловозе маневрового типа.

С этой целью обвиняемый незаконно проник в кабину управления локомотива, находящегося на тракционном пути. После чего, нарушая безопасную деятельность транспортного комплекса, проследовал до тракционного пути № 111, где загрузил в локомотив похищенное им дизельное топливо. Далее обвиняемый на угнанном железнодорожном подвижном составе доехал до лесополосы, где выгрузил похищенное им дизельное топливо. Затем он перегнал локомотив на первоначальное место его стоянки.

Непосредственно после совершенного преступления обвиняемый был задержан сотрудниками охраны ООО ЧОП «Олимп» и сотрудниками Комсомольского линейного отдела МВД России на транспорте, которые изъяли похищенное имущество.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Хабаровский краевой суд для рассмотрения по существу.

Фото: zabaykalye.sledcom.ru



