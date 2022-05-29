Учителя говорят об унизительности правил проведения ОГЭ и ЕГЭ

В этом году в Улан-Удэ Единый государственный экзамен будут сдавать 2916 одиннадцатиклассников. Основной этап пройдет с период с 26 мая по 21 июня. Для проведения ЕГЭ определено 15 школ. Среди них школы №1, 8, 17, 25, 26, 35, 49, 65 и др. Параллельно выпускники 9-х классов сдают ОГЭ.Для безопасности участников, а также организаторов экзамена в местах его сдачи будет организовано дежурство сотрудников полиции. Все пункты оснащены металлодетекторами и системами видеонаблюдения.Тем временем, в общероссийском паблике «Подслушано у учителей» В Контакте, педагоги бурно обсуждают плюсы и минусы экзаменов «нового формата». По мнению некоторых учителей, атмосфера на экзаменах больше напоминает тюремные порядки и выполнять функции надзирателей они не хотят.«Атмосфера первого экзамена в 9 классе:1. Проход организаторов экзамена через рамку: звенит - выворачивайте карманы, снимайте ремень, заколку и т. д. 2. Проверяющие с министерства или Рособрнадзора: заходят, врываются в туалет, чтобы поймать "нарушителя" при этом на повышенных тонах обвиняют "коридорных", что те не выполняют свои обязанности по надзору, почему крышка бочка сдвинута, а они это не заметили и т.д... Вопрос, конечно, риторический: сколько мы будем терпеть такое унижение? А может быть наше педсообщество доверит и переложит функции организаторов, коридорных, руководителей ППЭ на сотрудников министерства и рособнадзора, пусть они сами себя проверяют и показатели по итогам экзамена дают нужные им», - пишет автор поста в сообществе.Пост собрал порядка 700 комментариев. Есть как те, кто поддерживает автора поста, так и те, кто не считает новые правила неправильными или создающими неудобства.- Хорошо, если только стресс... У нас выпускник покончил с собой, не набрав баллы для поступления на бюджет.- Пусть оставят учителей в покое. Никто из учителей по своей воле не идёт на экзамен, пусть создают центры, набирают сотрудников с центра занятости, из числа " Вечнонедовольных родителей ". И пусть добиваются от них блестящей работы.- У нас ещё и ощупывают, смотрят на внутренние карманы пиджаков!- В туалет сопровождащий! Как зеков! Осталось еще в наручники заковать. Не дай бог шпору из лифчика достанет. Ну и помогающего одеть - снять трусишки, чтоб пописать. Зато как прозрачно! И не списать 100%.Омерзительное мероприятие! У нас под кабинкой учитель стоял! Нормальная ситуация?! Понос, рвота - все может быть на нервах!Все доведено до абсурда!Но среди коллег автора поста нашлись и те, кто согласен и даже наоборот рад новым порядкам, как и новому формату экзаменов.- На самом деле идея сдачи Единого Экзамена не так плоха. Сдал один раз выпускной и вступительный в одном флаконе, подал результаты в нужное количество Вузов, проверка в основном непредвзятая (хотя тут, наверно, можно и поспорить). Дело не в самой идее, а в её реализации.- Автор, завязывайте истерить! Что такого крамольного в металлорамке? На любое массовое мероприятие, в театр, на выступление спортсменов, в аэропорт и т.д., чтоб попасть, через нее проходят и не считают это каким-то унижением. Только почему-то на ОГЭ - ЕГЭ эти рамки воспринимаются как вселенское зло! Не проноси телефон - и будет тебе спокойствие и счастье! Это первое. Второе. К чему писать посты в ВК, что с вами грубо разговаривают, учитесь отвечать в лицо и ставить на место тех, кто повысил на вас голос, тогда, когда это было сделано, а не призывать всех не понятно на что. Не нравится вам сама процедура экзамена, не нравится обстановка - возьмите и откажитесь.- Сегодняшняя форма лучше, раньше практически все списывали сочинение, билеты можно было выучить, это хорошо, но сдавали в своей школе. Объективность оставляла желать лучшего. Могу сказать, что тогда читали больше, это да. Но экзамены сдавали по всем предметам. Вот зачем мне сдавать было химию, биологию, геометрию, физику, если для поступления нужны были русский, история, литература? И да, учитель знала тоже мой потенциал, я много читала, взяла второй билет, сдала на «4». А потом сидела и готовилась ко вступительным заново, - пишут в комментариях.