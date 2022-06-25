Учителя спорят - виноваты ли они в провалах школьников на ЕГЭ

В Бурятии окончательные итоги ЕГЭ еще не озвучены. Однако в соцсетях уже идет бурное обсуждение результатов. Особенно взволнованы педагоги, чьи ученики не перешли минимальный порог баллов. Есть классы, где таких ребят – половина из общего числа сдававших экзамен. Учитель по обществознанию призналась в Сети в том, что винит себя за такие результаты и хочет уволиться.«Уважаемые коллеги. Читала все ваши посты об учениках, которые не сдали ОГЭ либо ЕГЭ и думала, что меня это не коснётся (будут двойки, но минимально). Я оптимист и всегда стараюсь верить в лучшее, что у всех все получится, все всё сдадут. Но жизнь распоряжается иначе. Пора снимать розовые очки. По ЕГЭ половина сдающих не прошли порог обществознания. Безусловно, виню себя в этом. Но и разум подсказывает, что вина в этом не только моя, но и учеников, которые «готовились усердно». Как Вы думаете, это показатель, что преподавание не мой конёк, если дети не проходят порог на экзамене по моему предмету? Вы бы уволились? P.S. Это мой первый класс сдающий ЕГЭ», - пишет автор анонимного поста в общероссийском паблике "Подслушано у учителей".В комментариях коллеги учительницы и родители школьников разделились во мнениях. Кто-то считает, что такой плачевный результат сдачи экзамена – прямая вина педагога. Другие считают, что виноваты сами дети.- А Вы вот так смело заявляете, что "готовились усердно" от того, что видели как они дома "готовились" или просто придумали оправдание своей некомпетентности?- Увы, у меня сын готовился, но не сдал. Когда стали разбирать, то выяснилось, что не все темы были пройдены во время обучения в школе.- Это повод больше не надевать розовые очки. Вы думали, что двойки будут, но не в таком количестве, значит, неверно оценивали потенциал детей. Единичные двойки - вероятная случайность, половина сдающих - тенденция. Многие пишут, что в школе не должны готовить к ЕГЭ. На высокие баллы подготовить действительно сложно. Но перейти порог должны все, иначе это нулевой показатель нашей работы. Работы с ребенком и с его родителями, - написали родители в комментариях.А вот сами педагоги придерживаются позиции, что многое зависит от самостоятельной подготовки школьника и пытаются оправдать разоткровенничавшегося учителя:- Программа школы и ЕГЭ не всегда совпадают. Для ЕГЭ нужна самостоятельная подготовка, и то не все и не всегда сдают.- Самая главная заинтересованность ребенка должна быть - поступление в ВУЗ, желательно на бюджет. А то все сидят и ждут, когда им готовые знания кто-то в пустую черепушку запихает.- Увольняться точно не стоит, лучше провести анализ подготовки, обязательно вести журнал посещения консультаций, оценки промежуточных тестов- Ну если у Вас это первый опыт, то само собой, что такие вопросы возникают. Я веду старшие классы с начала введения ОГЭ и ЕГЭ. И уже привыкла, что один год я суперучительница, а другой год совсем не молодец. Это ведь не только от Вас зависит, даже скорей не от Вас, а от подбора желающих учиться детей.- Это результаты дистанционки.- Я, например, не считаю себя виноватой в «2» и не приписываю себе успехи за «5». Считаю, что на 90 процентов это заслуга или вина ученика, остальные 10 процентов: судьба, родители, я, и репетитор, если «5».- Для себя никогда не анализирую результаты ОГЭ своих учеников. Это не показатель, так как девятиклассник виртуозно осваивает одно умение - списывать в любых условиях. И результаты этого года тому подтверждение: из 22 человек тройки у четверых, ещё у девятерых четверки, остальные получили "5". И зачем я с ними мучилась, страдала? Всё же отлично. Только удовлетворения никакого. Одно желание, чтобы не пришли в 10 класс.- В этом году прям усилил подготовку к ОГЭ. Консультации 3 раза в неделю, на уроках задания а-ля ОГЭ, даже снял ролики и опубликовал их на Ютубе с разбором каждого задания (23 ролика 5-15 минут). И что вы думаете?! Первый раз за всю свою педагогическую практику (13 лет стажа), ученик получает двойку. Как так? Что ещё-то придумать? Где недоработал? Предмет география, где что бы сдать на два, нужно ну уж очень постараться, - делятся учителя.