ВСЖД внедряет системы оповещения работников пути о приближении поезда

На Восточно-Сибирской железной дороге начали внедрение дополнительной системы индивидуального оповещения о приближении подвижного состава. Устройство под названием «Иркут» призвано обеспечить безопасность сотрудников, производящих работы на железнодорожных путях, сообщили в пресс-службе магистрали.Гаджет был разработан учеными Иркутского государственного университета путей сообщения. Он представляет собой комплект индивидуальных браслетов и пульт дистанционного управления.Принцип действия изобретения прост: специалист, следящий за движением поездов во время производства ремонтных работ на путях, при приближении состава с помощью пульта подает сигнал рабочим. Оповещение одновременно поступает на индивидуальные браслеты, которыми снабжены все работники – гаджет начинает светиться и вибрировать на запястье. Это позволяет своевременно отойти на безопасное расстояние при пропуске поезда.Устройство способно подавать сигнал на расстояние до 1,5 километров.Фото: company.rzd.ru