Общество 15.08.2022 в 16:44

ВСЖД внедряет системы оповещения работников пути о приближении поезда

Устройство под названием «Иркут» призвано обеспечить безопасность путейцев
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Текст: Номер один
ВСЖД внедряет системы оповещения работников пути о приближении поезда
На Восточно-Сибирской железной дороге начали внедрение дополнительной системы индивидуального оповещения о приближении подвижного состава. Устройство под названием «Иркут» призвано обеспечить безопасность сотрудников, производящих работы на железнодорожных путях, сообщили в пресс-службе магистрали.

Гаджет был разработан учеными Иркутского государственного университета путей сообщения. Он представляет собой комплект индивидуальных браслетов и пульт дистанционного управления.
Принцип действия изобретения прост: специалист, следящий за движением поездов во время производства ремонтных работ на путях, при приближении состава с помощью пульта подает сигнал рабочим. Оповещение одновременно поступает на индивидуальные браслеты, которыми снабжены все работники – гаджет начинает светиться и вибрировать на запястье. Это позволяет своевременно отойти на безопасное расстояние при пропуске поезда.

Устройство способно подавать сигнал на расстояние до 1,5 километров.
  
Фото: company.rzd.ru





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