Общество 22.09.2022 в 13:16

В Бурятии возник ажиотажный спрос на рейс в Улан-Батор

Из-за повышенного спроса монгольская авиакомпания запустила дополнительный борт
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии возник ажиотажный спрос на рейс в Улан-Батор
Как сообщили «Номер один» в отделе бронирования авиакомпании «Hunny Air», из-за ажиотажного спроса на рейсы в Улан-Батор с 24 сентября запускается ещё один дополнительный борт в Монголию. При этом стоимость билетов выросла с обычных 7,5 тыс. рублей до 18,3 тысяч рублей. Как отмечают продавцы авиабилетов, в основном берут билет в одну сторону. Билеты из Улан-Батора в Улан-Удэ есть на многие даты сентября и октября, их цена заметно ниже.

По сведениям «Номер один», транзитные авиабилеты в Монголию из Улан-Удэ стали пользоваться повышенным спросом среди жителей Москвы и крупных российских городов. Ведь из столицы соседнего государства можно легко улететь практически в любую точку мира.

Между тем, как сообщила «Номер один» улан-удэнский менеджер по туризму Мария Широкова, для поездок за рубеж, независимо от страны пребывания, необходимо брать с собой наличные доллары или евро.

- Карты «Мир» с начала этой недели даже некоторые дружественные к России страны перестали принимать, - отметила она.

Фото: "Номер один"
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авиация Монголия

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