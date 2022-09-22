В Бурятии возник ажиотажный спрос на рейс в Улан-Батор

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Как сообщили «Номер один» в отделе бронирования авиакомпании «Hunny Air», из-за ажиотажного спроса на рейсы в Улан-Батор с 24 сентября запускается ещё один дополнительный борт в Монголию. При этом стоимость билетов выросла с обычных 7,5 тыс. рублей до 18,3 тысяч рублей. Как отмечают продавцы авиабилетов, в основном берут билет в одну сторону. Билеты из Улан-Батора в Улан-Удэ есть на многие даты сентября и октября, их цена заметно ниже.По сведениям «Номер один», транзитные авиабилеты в Монголию из Улан-Удэ стали пользоваться повышенным спросом среди жителей Москвы и крупных российских городов. Ведь из столицы соседнего государства можно легко улететь практически в любую точку мира.Между тем, как сообщила «Номер один» улан-удэнский менеджер по туризму Мария Широкова, для поездок за рубеж, независимо от страны пребывания, необходимо брать с собой наличные доллары или евро.- Карты «Мир» с начала этой недели даже некоторые дружественные к России страны перестали принимать, - отметила она.