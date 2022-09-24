Общество 24.09.2022 в 18:19

Слюдянка и Тунка начали сотрудничество в сфере туризма

Готовится маршрут «Тункинская долина - сокровище Байкала» для включения в «Национальные брендовые маршруты»
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Слюдянка и Тунка начали сотрудничество в сфере туризма
Туроператор «Хан Тенгри», нацпарк «Тункинский, муниципалитеты Тункинского района Бурятии, Слюдянского района Иркутской области участвуют в конкурсном отборе Ростуризма, сообщили в правительстве Бурятии.

«Наша цель - получить статус «Национального брендового маршрута». Помощь в подготовке заявки оказывают минтуризма Бурятии, туристский информационный центр «Байкал», - говорит Юлия Гармаева, руководитель «Хан Тенгри».

Туры в этом маршруте представил нацпарк. «Туристам предлагается 25 маршрутов по термальным источникам, по местам Силы», - сказал директор нацпарка Баир Байминов.

Минтуризма  Бурятии, туристский информационный центр «Байкал», Агентство по туризму Иркутской области, компания «Хан Тенгри», муниципалитеты Тункинского и Слюдянского районов, нацпарк "Тункинский" организовали сотрудничество между туроператорами, жителями двух районов. «Залогом успеха служат — узнаваемость, наличие инфраструктуры, общепита, культурная программа»,  - подчеркнул министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.

Протяженность маршрута - около 1000 км.

Туристы прибудут в Иркутск, проедут по берегу Байкала - участку Всемирного наследия ЮНЕСКО. Познакомятся с достопримечательностями Тункинской долины, насладятся фермерскими продуктами. Релакс, медитация отличают этот маршрут. Привлекают сам Байкал, курорт «Гора Соболиная», вокзал Слюдянки - памятник федерального значения», - рассказала Екатерина Сливина, руководитель Агентства по туризму Иркутской области.

«Турмаршрут увеличит внутренний и въездной туризм в регионе на 25% уже в 2023 году», - убежден глава Слюдянского района Алексей Шульц.

Конкурентное преимущество маршрута - открытие в 2024 году международного автомобильно-пешего перехода «Монды-Ханх», на границе России и Монголии, где расположено озеро Хубсугул, Хубсугульский нацпарк.

«У нас - самое большое количество солнечных дней в России, 329 дней в году, солнечные обсерватории. Есть транспортная доступность, велотропы. Более 200 минеральных источников подарят здоровье. Также гостям нравятся конные прогулки, сплавы и гостеприимство!»,  - говорит глава Тункинского  района Чингис Маншеев.

Итоги отбора станут известны в конце года.

Фото: @ticbaikal


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