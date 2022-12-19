В Бурятии начнут борьбу со школьной травлей

В нашей республике появился проект по борьбе с буллингом в школах. О нем рассказала уполномоченная по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина.

Проект «Добрая среда» по профилактике травли в детских коллективах, разработан на социальном акселераторе АСИ и уже одобрен правительственным Советом по образованию. На заседании Совета проект представила уполномоченная по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина, поблагодарив всю команду и партнёров

«Добрая среда» - это комплекс мер по улучшению психологического климата в классе, параллели и всей школе, включающий диагностику отношений в коллективе, формирование правил поведения, создание позитивного контента для детей, участие детей в тематических школьных театральных постановках и другие активности»,

- поделилась в соцсетях Наталья Ганькина.



В настоящее время любая школа Бурятии может заявиться на участие в пилоте.