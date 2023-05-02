Общество 02.05.2023 в 14:04

Улан-Удэ сделал очередной шаг к «Городу трудовой доблести»

Осталось дождаться указа президента
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Текст: Петр Санжиев
Улан-Удэ сделал очередной шаг к «Городу трудовой доблести»
В пятницу из Бурятии в адрес Российской академии наук ушло письмо с ходатайством о дачи оценки обоснованности потенциального присвоения столице Бурятии звания «Город трудовой доблести». Как известно, для присвоения высокого звания город-претендент должен соответствовать ряду требований. Должны быть предприятия, которые были тогда награждены за свой труд, должны быть документально подтвержденные факты трудового героизма и т. д.

Опыт других городов страны, которые получили звание ранее, говорит, что отзыв от РАН должен поступить через два месяца.

Завершающим этапом присвоения звания должен стать указ президента России. В честь этого события в Улан-Удэ задумали установку стелы. Однако место для потенциального размещения важного объекта пока не определено. Когда это будет сделано, намечено организовать конкурс среди архитекторов. В такой очередности есть логика - стела должна быть органично «вписана» в окружающий городской ландшафт, не теряться в нем, а быть доминирующим элементом. Также задумано разработать логотип.

Напомним, с инициативой о присвоении Улан-Удэ звания «Город трудовой доблести» выступил трудовой коллектив авиационного завода во время недавней встречи с Владимиром Путиным. Глава государства в беседе с заводчанами одобрил эту идею и дал поручение решить все процедурные вопросы.

Недавно сессия Хурала Бурятии единогласно одобрила ходатайство к президенту России о присвоении Улан-Удэ звания «Город трудовой доблести».

Фото: «Номер один»
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