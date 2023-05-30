Общество 30.05.2023 в 19:14

В Бурятии по факту гибели железнодорожника возбуждено уголовное дело

В Северобайкальске крыло снегоуборочной машины упало на машиниста, он погиб
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Текст: Номер один
В Бурятии по факту гибели железнодорожника возбуждено уголовное дело
В Северобайкальске сегодня днем в ходе ремонта локомотива крыло снегоуборочной машины упало на машиниста, находившегося на территории базы Северобайкальской механизированной дистанции инфраструктуры. В результате полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится комплекс иных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: zapsib-sut.sledcom.ru
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