Общество 17.06.2023 в 18:31

В Бурятии поблизости с городом заметили медведя

Молодой зверь бродил около дороги
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии поблизости с городом заметили медведя

В городе Северобайкальск заметили хозяина тайги. Об этом сообщают в группе «Северобайкальск-инфо 24/7». Медведь нагрянул в микрорайон Заречный, 3 квартал. Жители сообщили об этом в полицию.

«Ходит медведь примерно 3-4 года, около дороги, скрылся за стогом сена», 

- рассказали очевидцы.
Информацию передали в охотнадзор.

«Был организован выезд сотрудников полиции. Животное не обнаружено. Охотнадзор взял на контроль. Будьте бдительны и осторожны», 

- обращаются к горожанам в группе.

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Напомним, недавно медведя также заметили рядом со школой в Кабанском районе. Бурприродназдор сообщил, что сейчас у медведей идет гон.

Фото: pixabay.com

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