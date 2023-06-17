Общество 17.06.2023 в 18:31
В Бурятии поблизости с городом заметили медведя
Молодой зверь бродил около дороги
Текст: Евгения Гармаева
В городе Северобайкальск заметили хозяина тайги. Об этом сообщают в группе «Северобайкальск-инфо 24/7». Медведь нагрянул в микрорайон Заречный, 3 квартал. Жители сообщили об этом в полицию.
Информацию передали в охотнадзор.
«Ходит медведь примерно 3-4 года, около дороги, скрылся за стогом сена»,
- рассказали очевидцы.
«Был организован выезд сотрудников полиции. Животное не обнаружено. Охотнадзор взял на контроль. Будьте бдительны и осторожны»,
- обращаются к горожанам в группе.
Напомним, недавно медведя также заметили рядом со школой в Кабанском районе. Бурприродназдор сообщил, что сейчас у медведей идет гон.
В районе Бурятии рядом со школой заметили медведя
12.06.2023 в 10:53
Фото: pixabay.com
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