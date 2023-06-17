В Бурятии поблизости с городом заметили медведя

В городе Северобайкальск заметили хозяина тайги. Об этом сообщают в группе «Северобайкальск-инфо 24/7». Медведь нагрянул в микрорайон Заречный, 3 квартал. Жители сообщили об этом в полицию.

«Ходит медведь примерно 3-4 года, около дороги, скрылся за стогом сена»,

- рассказали очевидцы.



Информацию передали в охотнадзор.



«Был организован выезд сотрудников полиции. Животное не обнаружено. Охотнадзор взял на контроль. Будьте бдительны и осторожны»,

- обращаются к горожанам в группе.



Напомним, недавно медведя также заметили рядом со школой в Кабанском районе. Бурприродназдор сообщил, что сейчас у медведей идет гон.

Фото: pixabay.com