Общество 18.09.2023 в 14:17

В Бурятии сообщили еще об одном НЛО над Гусиным озером

Жительница сняла на видео мерцающий белый шар
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии сообщили еще об одном НЛО над Гусиным озером

В местном паблике «Весь Улан-Удэ» опубликовали сообщение от жительницы Селенгинского района. Женщина утверждает, что будто вчера вечером вышла на улицу и увидела в небе мерцающий белый шар, который сняла на видео.


«Висел долго, периодически менял форму»,

 - пишет автор в паблике.
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Комментаторы удивились новости, так как ранее о вторжении НЛО сообщал религиозный деятель Дамба Аюшеев. «Теперь у нас тоже появился тренд с НЛО» - шутят жители.

Впрочем, как отметили в комментариях, шар на видео напоминает Луну, снятую в плохом качестве.



Фото: скриншот из видео

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