Общество 18.09.2023 в 14:17
В Бурятии сообщили еще об одном НЛО над Гусиным озером
Жительница сняла на видео мерцающий белый шар
Текст: Евгения Гармаева
В местном паблике «Весь Улан-Удэ» опубликовали сообщение от жительницы Селенгинского района. Женщина утверждает, что будто вчера вечером вышла на улицу и увидела в небе мерцающий белый шар, который сняла на видео.
«Висел долго, периодически менял форму»,
- пишет автор в паблике.
Комментаторы удивились новости, так как ранее о вторжении НЛО сообщал религиозный деятель Дамба Аюшеев. «Теперь у нас тоже появился тренд с НЛО» - шутят жители.
В Бурятии Дамба Аюшеев поведал о посещении НЛО
18.09.2023 в 12:31
Впрочем, как отметили в комментариях, шар на видео напоминает Луну, снятую в плохом качестве.
Фото: скриншот из видео
Тегинло гусиное озеро