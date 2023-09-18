В Бурятии сообщили еще об одном НЛО над Гусиным озером

В местном паблике «Весь Улан-Удэ» опубликовали сообщение от жительницы Селенгинского района. Женщина утверждает, что будто вчера вечером вышла на улицу и увидела в небе мерцающий белый шар, который сняла на видео.







«Висел долго, периодически менял форму»,

- пишет автор в паблике.



Комментаторы удивились новости, так как ранее о вторжении НЛО сообщал религиозный деятель Дамба Аюшеев.

«Теперь у нас тоже появился тренд с НЛО» - шутят жители.

Впрочем, как отметили в комментариях, шар на видео напоминает Луну, снятую в плохом качестве.







Фото: скриншот из видео