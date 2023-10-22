Общество 22.10.2023 в 09:44

Лучший племенной репродуктор – ООО «Куйтунское»

Фермеры Бурятии представили наработки в племенном деле на сельхозвыставке «Байкал Агро»
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Лучший племенной репродуктор – ООО «Куйтунское»
Лучшим племенным репродуктором на выставке «Байкал Агро» признано фермерское хозяйство из Тарбагатайского района Бурятии «Куйтунское». Фермер Григорий Мясников выиграл главный приз – квадроцикл, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Выставка племенных сельскохозяйственных животных «Байкал Агро», состоявшаяся 21 октября, в Улан-Удэ собрала животноводов и представителей отрасли из Бурятии, соседних регионов и Монголии. На выставке 29 племенных репродукторов продемонстрировали своих лучших животных. Экспертная комиссия оценила их качество и генетический потенциал.



«Эта выставка важна и необходима для развития племенного дела, для развития племенного животноводства у нас в республике. На выставке представлены 107 племенных животных от 29 разных племенных репродукторов. У нас есть интересные экземпляры. Например, быки весом под 700 килограммов в возрасте 17 месяцев. Они стали победителями на выставке «Золотая осень» в Москве. Одно из наших хозяйств, ООО «Победа», их специально выкупило и привезло сюда для развития племенного дела. От них потомство будет гораздо лучше, нежели от других, не племенных производителей», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Галсан Дареев.

Одновременно с выставкой проходил конкурс профессионального мастерства среди зоотехников. Конкурс организован для совершенствования профессионального мастерства специалистов и студентов, развития новых технологий в отрасли животноводства и повышения престижа профессии. Участие в конкурсе приняли 32 зоотехника.

Для гостей выставки были организованы показы племенных сельхозживотных, живой уголок, ярмарка, где можно было приобрести сельскохозяйственную продукцию. Среди гостей выставки разыграли призы от фермерских хозяйств и баранов.

Фото: минсельхозпрод Бурятии
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