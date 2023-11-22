Общество 22.11.2023 в 16:44

«Я потеряла ребенка и ослепла»

Сибирячка, ставшая инвалидом во время беременности, требует с больницы 7 млн
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Текст: Номер один
«Я потеряла ребенка и ослепла»
41-летняя Ольга Казанцева требует наказать бердских врачей за кошмар, который она пережила 11 лет назад. Беременная женщина попала в больницу с тяжелым токсикозом, а в итоге потеряла ребенка и зрение. Свою историю она рассказала КП-Новосибирск.

«Очнулась и ничего не видела»

Беда случилась, когда Ольга была на 16 неделе беременности.

- Мне было очень плохо: из-за тошноты не могла вообще ничего есть. Обратилась в больницу в Бердске: меня госпитализировали, но неправильно оценили состояние: считали, что у меня диабет. Не поняли, что у меня токсикоз тяжелой степени и нужно совсем другое лечение, - рассказала КП-Новосибирск Ольга. – Через 12 дней меня выписали, хотя мне стало только хуже.

На следующей день сибирячке вновь пришлось вызывать скорую и возвращаться в больницу: и опять – верного диагноза ей не поставили, отправили домой через 9 дней. После выписки на следующее утро мама Ольги отвезла в поликлинику в Академгородке, по месту прописки сибирячки. Оттуда ее отправили в ЦКБ СО РАН, где ей озвучили страшный диагноз – замершая беременность, ребенка спасти уже не могли. Сибирячку экстренно отправили в областную больницу, там ее поместили в реанимацию.

- Врачам пришлось на неделю вводить меня в медикаментозную кому, потому что внутренние органы начали отказывать один за одним. У меня развилась энцефалопатия – был поражен мозг, - вспоминает Ольга. – Когда я очнулась, то не могла пошевелиться и ничего не видела. Со слухом тоже были серьезные проблемы.

«Передвигаюсь с трудом»

В тот момент Ольга лишилась поддержки, казалось бы, одного из самых близких людей – своего жениха.

- Мы должны были расписаться, но я в день регистрации была уже в реанимации. Он приходил два раза в больницу, а потом просто исчез, - говорит Ольга.

Выкарабкиваться сибирячке помогали ее семья и друзья:

- Выписалась я из больницы с весом на 12 килограммов меньше своего обычного. Слух у меня постепенно почти восстановился, зрение лишь немного. Сейчас, когда я смотрю на какой-то движущийся предмет, я его просто не вижу. Мне нужно немного времени постоять, посмотреть на предмет, чтобы что-то разглядеть. Передвигаться самостоятельно я немного могу по квартире: во всех других местах мне нужна помощь. Мне дали инвалидность первой группы.

Сейчас Ольга судится с больницей:

- Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска в части потери трудового заработка и в решении никак это не мотивировал. В части возмещения морального вреда суд занизил сумму более чем в 21 раз, что тоже не было обосновано в вынесенном решении. Мне присудили лишь 200 тысяч рублей в качестве компенсации, но я не согласилась с этим решением и обжаловала его.

Сибирячка требует 6 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. И еще 1,3 миллиона рублей – за потерянный заработок (сибирячка трудилась бухгалтером, но теперь работать как прежде за компьютером не может).


Фото: предоставлено героиней публикации
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здравоохранение ошибка суд

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