Общество 07.03.2024 в 15:05

Жители Бурятии недовольны засыпанными съездами к берегу Байкала

«Ни заехать, ни сфотографироваться, ни чая попить», жалуются граждане
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Текст: Андрей Константинов
Жители Бурятии недовольны засыпанными съездами к берегу Байкала
В соцсетях жители Бурятии жалуются, что в республике заблокировали съезды на озеро Байкал.

«Ездили на выходных на Байкал. Хотелось бы узнать, кем и почему засыпаны всё официальные съезды на берег озера от местности Безымянка до Катково. Ни заехать, ни сфотографироваться, ни чая попить», - написали граждане в вайбер-чате «Прибайкалье-инфо.24/7».

В ответ в Бурприроде сообщили, что на этом участке расположена особо охраняемая природная территория регионального значения - рекреационная местность «Побережье Байкала».

«Так как это ООПТ, то здесь действует особый режим природоохраны. На данном участке имеются 4 санкционированных съезда и 24 несанкционированных съезда, которые устроены с нарушением дорожного предохранительного ограждения. Именно на таких несанкционированных съездах ограничен незаконный въезд в соответствии с законодательством РФ», - пояснили в ведомстве.

В Бурприроде напомнили, что на особо охраняемых природных территориях регионального значения запрещены охота, рубка деревьев и передвижение на автомобилях. Находится там можно только по согласованию с ведомством.

Фото: Прибайкалье-инфо.24/7
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