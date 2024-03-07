Жители Бурятии недовольны засыпанными съездами к берегу Байкала

В соцсетях жители Бурятии жалуются, что в республике заблокировали съезды на озеро Байкал.«Ездили на выходных на Байкал. Хотелось бы узнать, кем и почему засыпаны всё официальные съезды на берег озера от местности Безымянка до Катково. Ни заехать, ни сфотографироваться, ни чая попить», - написали граждане в вайбер-чате «Прибайкалье-инфо.24/7».В ответ в Бурприроде сообщили, что на этом участке расположена особо охраняемая природная территория регионального значения - рекреационная местность «Побережье Байкала».«Так как это ООПТ, то здесь действует особый режим природоохраны. На данном участке имеются 4 санкционированных съезда и 24 несанкционированных съезда, которые устроены с нарушением дорожного предохранительного ограждения. Именно на таких несанкционированных съездах ограничен незаконный въезд в соответствии с законодательством РФ», - пояснили в ведомстве.В Бурприроде напомнили, что на особо охраняемых природных территориях регионального значения запрещены охота, рубка деревьев и передвижение на автомобилях. Находится там можно только по согласованию с ведомством.Фото: Прибайкалье-инфо.24/7