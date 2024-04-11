Общество 11.04.2024 в 16:01
В Улан-Удэ пройдет акция по льготной стерилизации кошек
Хозяевам животных нужно будет oплaтить тoлькo pacxoдныe мaтepиaлы
Текст: Андрей Константинов
Очередная акция льготной стерилизации кошек пройдет в Улан-Удэ 15-19 и 22-27 апреля во всех трех филиалах городской ветеринарной станции. Как сообщили в Управлении ветеринарии Бурятии, влaдeльцaм кошек нyжнo бyдeт oплaтить тoлькo pacxoдныe мaтepиaлы.
«Льготная стерилизация кошек - это отличная возможность провести необходимую операцию по доступной цене. Стоимость процедуры во время акции намного ниже, чем в обычные дни. Льготная стерилизация распространяется на как на самок, так и самцов кошек. Такая операция является одним из наиболее гуманных способов контроля популяции домашних кошек. Стерилизация позволяет снизить число безнадзорных кошек и тем самым защитить людей от заражения бешенством», - рассказали в Управлении ветеринарии.
По времени процедура занимает буквально 30 минут. Через неделю питомцы возвращаются к активной жизни.
Операции проводятся тoлькo пo пpeдвapитeльнoй зaпиcи. Для этого надо обратится в клиники городской ветеринарной станции по адресам:
- ул. Шульца д. 4, тел: 18-00-25
ул. Зои Космодемьянской д. 12, тел: 43-79-71
ул. Родины д.11, тел: 18-00-05
Звонки принимаются с 8.30 до 16.40. Обед с 12.00 до 13.00.
Фото: «Номер один»
«Льготная стерилизация кошек - это отличная возможность провести необходимую операцию по доступной цене. Стоимость процедуры во время акции намного ниже, чем в обычные дни. Льготная стерилизация распространяется на как на самок, так и самцов кошек. Такая операция является одним из наиболее гуманных способов контроля популяции домашних кошек. Стерилизация позволяет снизить число безнадзорных кошек и тем самым защитить людей от заражения бешенством», - рассказали в Управлении ветеринарии.
По времени процедура занимает буквально 30 минут. Через неделю питомцы возвращаются к активной жизни.
Операции проводятся тoлькo пo пpeдвapитeльнoй зaпиcи. Для этого надо обратится в клиники городской ветеринарной станции по адресам:
- ул. Шульца д. 4, тел: 18-00-25
ул. Зои Космодемьянской д. 12, тел: 43-79-71
ул. Родины д.11, тел: 18-00-05
Звонки принимаются с 8.30 до 16.40. Обед с 12.00 до 13.00.
Фото: «Номер один»
Тегиживотные