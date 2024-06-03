Проверка кассового чека с помощью QR-кода

Вопрос: «Как проверить кассовый чек с помощью QR-кода?»

Дамдин Ж.

Отвечает Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия:

- Кассовый чек - гарантия защиты прав потребителей. На каждом кассовом чеке, сформированном онлайн-кассой, должен содержаться двухмерный QR-код, благодаря которому покупатели (клиенты) могут его проверить с помощью бесплатного мобильного приложения для покупателей «Проверка кассового чека». Приложение доступно всем пользователям смартфонов, поддерживающих App Store и Google Play.

Данная программа работает за считанные секунды, поэтому убедиться в подлинности кассового чека можно буквально не отходя от кассы. С помощью данного приложения также можно получать и хранить чеки в электронном виде, сообщать о нарушении правил применения ККТ в налоговый орган.

Убедиться в подлинности маркированных товаров также можно с помощью бесплатного официального приложения «Честный знак». После сканирования QR-кода или штрих-кода товара программа откроет всю информацию о производителе товара: дату, время и место производства товара, срок годности, движение товара и другие данные.

О фактах невыдачи кассового чека либо выдачи некорректных чеков при осуществлении расчётов за товары, работы и услуги можно сообщить в Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия по телефону: 8 (3012) 37-83-48, доб. 3033, 3060, или направлять обращения, используя личный кабинет налогоплательщика.

По каждому такому обращению налоговым органом проводятся профилактические и контрольные мероприятия, в том числе с привлечением при наличии оснований виновных лиц к административной ответственности.