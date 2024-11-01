Общество 01.11.2024 в 09:29

В Бурятии недостроенную школу придется снести

На объекте вскрылись более серьезные нарушения, чем считалось ранее
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии недостроенную школу придется снести
Фото: Минстрой Бурятии
Грустные новости сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников относительно строящейся школы в селе Сосново-Озерское. Напомним, её возводила печально известная фирма «Витим». По версии следствия, руководство компании в ходе строительства объекта использовало менее дорогой и качественный бетон, чем было предусмотрено проектом, похитив таким образом свыше 30 миллионов рублей.

Недостроенную школу признали опасной и пригласили на объект нового подрядчика, который должен был усилить конструкции здания. Однако, по словам зампреда, сейчас там вскрылись более серьезные нарушения, чем сообщалось ранее. В связи с этим принято решение полностью демонтировать первый и второй этажи и начать строить их заново. От прежней постройки сохранится лишь подвал.

- Выезжали на объект, смотрели, вчера провели совещание с участием администрации Еравнинского района, строителями, Госэкспертизой. Новый контракт был заключен летом этого года, и подрядчик приступил к демонтажу внутренних колонн. В процессе выявлено, что слабые конструкции у самих стен - недостаточно арматурного каркаса. Есть опасность их разрушения, и мы не можем подвергать риску ни строителей, работающих на объекте, ни тем более детей, которые будут там учиться. Это школа, и надо зайти серьезно в строительный процесс. Возведение нового конструктива с соблюдением всех технологий - это оптимальное, наиболее эффективное решение, которое обеспечит надежность и безопасность эксплуатации здания, - рассказал Евгений Луковников.

Напомним, строительство школы в селе Сосново-Озерское обернулось громким скандалом и возбуждением целого ряда уголовных дел. Помимо руководства компании, был взят под стражу бывший спикер Хурала Бурятии Цырен Доржиев, а его сын Тушин Доржиев объявлен в розыск. По неофициальным данным, правоохранители считают, что именно Тушин Доржиев являлся фактическими владельцем «Витима», а его отец использовал свои лоббистские возможности для покровительства компании. Также фигурантом уголовного дела является и первый замглавы Еравнинского района Зоригто Доржиев, который курировал объект со стороны местных властей.


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