В Улан-Удэ общественный транспорт работает в режиме усиленного контроля

В Улан-Удэ общественный транспорт сегодня работает в режиме усиленного контроля. Как сообщили в мэрии, выход автобусов и трамваев на линии идет в плановом порядке. Также усилена работа общественного транспорта в отдаленные микрорайоны. Однако в течение дня из-за обильных осадков возможно отставание от графика, предупреждают городские власти.В мэрии напомнили, что время движения автобусов и схему маршрутов можно определить с помощью мобильного приложения «Умный транспорт», 2ГИС, интернет-портала its03.ru. Также узнать детали можно по телефону диспетчера МУП «Городские маршруты»: 44-72-10.Для оперативного решения вопросов транспортного обслуживания горожане могут позвонить по телефону «горячей линии»: 45-45-53. Звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 22:00.Во время снегопада власти просят горожан по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться общественным транспортом.