Общество 19.12.2024 в 09:24

В Улан-Удэ отключат свет, тепло и воду

Причиной этого стали ремонтные работы
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ отключат свет, тепло и воду
Фото: архив «Номер один»
Сегодня в ряде районов Улан-Удэ пройдут отключения электричества, тепла и воды. Причиной этого стали ремонтные работы.

Как сообщили в мэрии, электроэнергию отключат по следующим адресам:

с 9:00 до 16:00

- ул. Обручева, ул. Глинки, ул. Комарова, ул. Чайковского, ул. Путиловская, ул. Седова, ДНТ «Лотос»

- ул. Ольховая, ул. Комарова, ул. Лучистая, мкрн Зеленый

Отопление будет отключено следующим потребителям:

- МБУ Горсвет ул. Жердева, 12а, 10в, 10а/3, Тупик Суконной фабрики, 7, ИП «Бадмаева Гэрэлма Алексеевна ул. Жердева, 10а к.1, ФЛ «Карнаухов С.В.», ул. Жердева 10а, 10 к.3, ФЛ «Сидинкина Т.В.», ул. Жердева, 10в к.2

Холодной воды не будет по следующим адресам:

- с 9:00 до 17:00

- ул. Олимпийская: 1Б, 2, 6, 1, 8, 10, 12, 3, 5, 14, 16, 9, 18, 11, 11А, 24А, 26А, 17, 17А, 18А, 19, 28, 28А, 29Б, 21, 30, 30А, 23, 22, 33, 56, 26, 79, 40, 50, 44А;

-ул. Баргузинская 79

с 9:00 до 21:00

- ул. Борсоева: 56 к4, 56Б, 56/3, 56/2, 56/1, 56, 52, 50, 58, 89, 36, 32, 77 (ввод 1), 54А, 73, 54 к5, 71, 12, 10, 69А, 35, 54, 52 к1, 77 (ввод 2);
- ул. Пристанская: 13, 4Д, 4А, 10, 2А, 2, 4, 4Б;
- ул. Литейная: 26, 26/1, 23А, 17, 9, 11, 19;
- ул. Смолина: 54Б (ввод 1), 81 (ввод 1), 54А, 79, 77 (ввод 1), 69;
- ул. Партизанская: 33А, 29, 28 (ввод 1), 25, 19, 30 (ввод 1);
- ул. Водопроводная, 1;
- ул. Модогоева, 1

с 10:00 до 20:00

- ул. Моховая: 3А, 8А, 6, 1А, 102/1, 102/2, 3, 2А, 1
- мкрн Кирзавод: 10, 20, 14А, 4А
- ул. Кирпичная: 5А, 7А, 7, 8, 5Б, 1А (ввод 1), 2, 3, 1А, 4
- ул. Тропинина: 1, 3, 4
- ул. Шаляпина: 21А, 5А, 3А (ввод 2), 3А, 15А, 9А, 17, 9, 2А, 14А, 14, 14 (автогараж), 14/2, 14/3
- ул. Рокоссовского: 4А (ввод 1), 4А (ввод 2), 37А
- ул. Амбулаторная: 2А, 2 к1, 55, 3А, 54, 53, 1 к1 (ввод 2), 1 к1 (ввод 1), 20, 19А, 21, 22, 6А, 16А, 16, 15, 39А, 38, 24, 14, 8, 13, 9, 27, 12, 37А, 26, 11, 37Б, 29, 34, 31, 33, 32
- ул. Читинская: 34А, 47Б, 33, 32, 49, 38А, 29, 31Б, 29А, 25Б, 19, 21, 24Б, 19А, 18, 16, 20, 14, 1Б.
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