В Улан-Удэ отключат свет, тепло и воду

Сегодня в ряде районов Улан-Удэ пройдут отключения электричества, тепла и воды. Причиной этого стали ремонтные работы.Как сообщили в мэрии,отключат по следующим адресам:- ул. Обручева, ул. Глинки, ул. Комарова, ул. Чайковского, ул. Путиловская, ул. Седова, ДНТ «Лотос»- ул. Ольховая, ул. Комарова, ул. Лучистая, мкрн Зеленыйбудет отключено следующим потребителям:- МБУ Горсвет ул. Жердева, 12а, 10в, 10а/3, Тупик Суконной фабрики, 7, ИП «Бадмаева Гэрэлма Алексеевна ул. Жердева, 10а к.1, ФЛ «Карнаухов С.В.», ул. Жердева 10а, 10 к.3, ФЛ «Сидинкина Т.В.», ул. Жердева, 10в к.2не будет по следующим адресам:- ул. Олимпийская: 1Б, 2, 6, 1, 8, 10, 12, 3, 5, 14, 16, 9, 18, 11, 11А, 24А, 26А, 17, 17А, 18А, 19, 28, 28А, 29Б, 21, 30, 30А, 23, 22, 33, 56, 26, 79, 40, 50, 44А;-ул. Баргузинская 79- ул. Борсоева: 56 к4, 56Б, 56/3, 56/2, 56/1, 56, 52, 50, 58, 89, 36, 32, 77 (ввод 1), 54А, 73, 54 к5, 71, 12, 10, 69А, 35, 54, 52 к1, 77 (ввод 2);- ул. Пристанская: 13, 4Д, 4А, 10, 2А, 2, 4, 4Б;- ул. Литейная: 26, 26/1, 23А, 17, 9, 11, 19;- ул. Смолина: 54Б (ввод 1), 81 (ввод 1), 54А, 79, 77 (ввод 1), 69;- ул. Партизанская: 33А, 29, 28 (ввод 1), 25, 19, 30 (ввод 1);- ул. Водопроводная, 1;- ул. Модогоева, 1- ул. Моховая: 3А, 8А, 6, 1А, 102/1, 102/2, 3, 2А, 1- мкрн Кирзавод: 10, 20, 14А, 4А- ул. Кирпичная: 5А, 7А, 7, 8, 5Б, 1А (ввод 1), 2, 3, 1А, 4- ул. Тропинина: 1, 3, 4- ул. Шаляпина: 21А, 5А, 3А (ввод 2), 3А, 15А, 9А, 17, 9, 2А, 14А, 14, 14 (автогараж), 14/2, 14/3- ул. Рокоссовского: 4А (ввод 1), 4А (ввод 2), 37А- ул. Амбулаторная: 2А, 2 к1, 55, 3А, 54, 53, 1 к1 (ввод 2), 1 к1 (ввод 1), 20, 19А, 21, 22, 6А, 16А, 16, 15, 39А, 38, 24, 14, 8, 13, 9, 27, 12, 37А, 26, 11, 37Б, 29, 34, 31, 33, 32- ул. Читинская: 34А, 47Б, 33, 32, 49, 38А, 29, 31Б, 29А, 25Б, 19, 21, 24Б, 19А, 18, 16, 20, 14, 1Б.