Общество 27.12.2024 в 09:00

Новые правила регистрации блогеров

Что изменится?
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Текст: Номер один
Новые правила регистрации блогеров
Pixabay

Вопрос: «Правда ли, что введены новые правила регистрации блогеров?» 

Павел О.

С 1 ноября каждый блогер, имеющий персональную страницу в соцсетях, на которую подписаны более 10 тыс. человек, обязан предоставить в Роскомнадзор сведения о себе. Такая обязанность появилась еще с 8 августа 2024 года, однако фактически ее исполнить стало возможно только с ноября.

К числу соцсетей, данные по которым нужно подать, относятся: Likee, TikTok, Twitter, YouTube, "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, LiveJournal, "Пикабу", Pinterest, Rutube, "Дзен", Twich, Yappy.

Подать сведения о себе нужно один раз, повторная регистрация не потребуется. Отказать в регистрации Роскомнадзор может из-за неполноты предоставленных необходимых для регистрации данных. Заблокировать канал могут, если владелец, не передав свои сведения Роскомнадзору, продолжит после 1 января 2025 года размещать рекламу.

Подать заявление можно на Госуслугах или сайте Роскомнадзора, указав:

- наименование персональной страницы и ее адрес в интернете;

- данные о пользователе соцсети (фамилию, имя и отчество; иностранцам нужно еще указывать страну проживания);

- юрлицам - название организации, организационно-правовую форму, регистрационный номер;

- для ИП - фамилию, имя и отчество, а также регистрационный номер, для иностранных компаний - название, страну регистрации, налоговый идентификатор;

- контактный номер и email).

Если у блогера каналы и страницы в разных соцсетях, то нужно подать сведения по каждой странице или каналу в каждой соцсети отдельно.

Соответствующее заявление пользователь должен подать в течение 10 рабочих дней с момента, когда количество подписчиков регистрируемого канала или страницы превысило 10 000 человек. После включения в перечень владелец странички (канала) в социальной сети должен разместить в её описании уникальную ссылку на запись в реестре Роскомнадзора.

Напомним, с 1 января 2025 года пользователи страниц, сведения о которых не включены в перечень Роскомнадзора, не смогут размещать у себя рекламу и предложения по финансированию своих ресурсов, а другие каналы не смогут репостить их сообщения. Проверить, включен ли ресурс в соответствующий перечень, можно на специальном сервисе Роскомнадзора.

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