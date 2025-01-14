Налоговый вычет для пенсионеров

Вопрос: «Могут ли пенсионеры получить налоговый вычет за лечение?»

Людмила Ивановна К.

Если пенсионер работает, он платит НДФЛ с зарплаты, а значит, имеет право на налоговые вычеты на общих основаниях. Но их могут получать и неработающие пенсионеры, если у них есть доходы, с которых платится налог.

Например, они:

- сдают недвижимость;

- получают проценты от банковских вкладов, суммарный доход с которых выше необлагаемого минимума. В 2024 году его размер — 210 тыс. рублей;

- продали недвижимость дороже, чем купили. Налог с такой сделки берут только в случае, если недвижимость была в собственности менее минимального предельного срока владения (5 лет или 3 года, если получили её в дар или унаследовали).

Если пенсионер построил или купил жильё, в том числе в ипотеку, он может получить вычет за год покупки и три предшествующих года, то есть сразу за четыре года.

Например, если жильё купили в этом году, можно вернуть налоги, уплаченные в 2024, 2023, 2022 и 2021 годах. Такая возможность предусмотрена только для пенсионеров.

Стандартный набор документов:

- паспорт;

- справка 2-НДФЛ;

- налоговая декларация 3-НДФЛ;

- заявление на вычет.

Если вы купили недвижимость, потребуются дополнительные документы. Например, при ипотеке — кредитный договор с графиком погашения платежей, копии платёжек — квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о поступлении денег на счёт, договор купли-продажи, акт приёма-передачи.

Иногда вычет может получить не сам неработающий пенсионер, а его трудоустроенные супруг или супруга либо совершеннолетние дети. Это возможно, если они оплатили лечение или учёбу пенсионера. Понадобятся чеки и квитанции о расходах, а также подтверждающий родство документ, например свидетельство о рождении или о браке. Полный перечень можно уточнить в ФНС.