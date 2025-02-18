Общество 18.02.2025 в 12:13

В Бурятии стартовал прием заявлений на получение жилищного сертификата

Сертификат могут получить дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей старше 18 лет

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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии стартовал прием заявлений на получение жилищного сертификата

В Бурятии стартовал прием заявлений на получение жилищного сертификата. Сертификат могут получить дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей старше 18 лет.

По данным минсоцзащиты Бурятии, в республике по состоянию на 1 февраля 2025 года в очереди на получение жилья находятся более 5 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей старше 18 лет. С каждым годом на эти цели выделаются средства из федерального и регионального бюджетов.

Так, в 2023 году за счет федеральной субсидии - 270 млн рублей приобретено 115 квартир. На дополнительные средства 368 млн рублей, выделенные из бюджета Республики Бурятия, приобретено еще 2 квартиры и выдан 131 сертификат

- В 2024 году на решение жилищного вопроса детям-сирота мы направили 290 млн рублей средств субсидии, в республиканском бюджете дополнительно предусмотрели 177 млн рублей на предоставление сертификатов, в первую очередь участникам специальной военной операции из числа детей-сирот, - уточнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. – Отмечу, в 2024 году за счет всех источников финансирования выделено 671 млн рублей, право на жилье реализовано у 299 человек.

Так, 114 человек обеспечены готовым жильем, в том числе 72 человека получили квартиры в домах, построенных в рамках республиканского инвестиционного проекта в с. Тарбагатай и с. Мухоршибирь. Также выдано 185 сертификатов на приобретение жилья, в том числе 89 участникам СВО из числа детей-сирот.   

- Надо отметить, что участники спецоперации из числа детей-сирот, получают жилищные сертификаты вне очереди, в приоритетном порядке. Данный вопрос находится на личном контроле главы республики, - напомнила министр.

- На 2025 году выделено 505,5 млн рублей из средств консолидированного бюджета. Планируется приобрести 40 квартир и выдать 112 сертификатов. В первую очередь - участникам специальной военной операции. Прием заявлений стартовал с 15 февраля и продлится до 15 марта! Напомню, что с прошлого года заявление на получение сертификата можно подать на портале Госуслуг, - добавила Татьяна Быкова.

 

Фото: Номер один

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