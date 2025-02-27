Общество 27.02.2025 в 18:09

Сегодня в Улан-Удэ проходит обряд Дугжууба

Это важный ритуал перед праздником Белого месяца, который проходит во всех дацанах Бурятии
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Текст: Служба информации "Номер один"
Сегодня в Улан-Удэ проходит обряд Дугжууба

Сегодня в Улан-Удэ проходит обряд Дугжууба (возрастное ограничение 6+). Дугжууба – важный ритуал перед праздником Белого месяца, который проходит во всех дацанах Буддийской Традиционной Сангхи России.

Традиционно обряд Дугжууба начинается со специальных молитв лам. После чего разводят костер, для которого заранее приготовят «Соор» - увенчанную черепом высокую пирамиду, напоминающую наконечник стрелы. Под ритуальные молитвы в него «вкладывают» подношение Чойжал сахюусану, когда разгорается огонь. Затем все это торжественно сжигают, читая особые молитвы и мантры, как символ духовного очищения.

Считается, что этот обряд очищает людей, а также защищает всех присутствующих и молящихся.

Кусочки теста от мирян, салфетки или ткань (ни в коем случае не в полиэтилене), приносят в дацан и бросают в меньший по размеру ритуальный костер.

Как подготовиться: накануне покатайте кусочек теста по телу, представляя, как он впитывает негатив.

Где и когда можно принять участие в Улан-Удэ:

Советский район: начало в 18:30

- Дуган «Даша Самдэнлин»: ул. Гурульбинская, 32/1;

- Буддийский центр «Отошо»: ул. Каландаришвили, 21/4;

- Дацан «Арья-дари»: ул. Гурульбинская, 15.

Октябрьский район: начало в 19:00

- Дацан «Гандан Жамба Лин»: между кафе «Баран на корове» и ул. Бабушкина;

- Дуган «Замбала»: на территории ВСГУТУ, ул. Ключевская, 40в;

- Буддийский центр «Ламрим»: ул. Бабушкина, 188;

- Дацан «Дхарма»: пр. Строителей, 46а, с юго-западной стороны;

- Мамба-дацан «Джуд-Ши»: 116 мкр., ул. Целебная, 1;

- Дацан «Гедан Чойхорлинг»: ул. Трубачеева, 26а;

- МРОШ «Тэнгэри», ул Барнаульская, 164а.

Железнодорожный район: начало в 19:00

- Дацан «Ринпоче Багша»: мкрн Лысая гора, ул. Стрелецкая, д.1;

- Дацан «Хамбын Хурэ»: мкрн Верхняя Березовка, 10а;

- Мамба-дацан «Шакьямуни Зандан Жуу»: мкрн Зеленый, ул. Первоцветная, 1а;

- Дацан «Гандан»: пр. Автомобилистов, 1к.

 

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: правительство Бурятии

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